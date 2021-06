Verdú asegura que el nuevo geriátrico no está supeditado al pleno del Consell

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Es Migjorn, Ramón Verdú, asegura que la modificación de las Normas Subsidiarias sobre la que se pronunciará el pleno del Consell de este lunes no afecta al proyecto del nuevo centro geriátrico del municipio. El pleno del Consell aceptará una modificación urbanística que afecta a las casas consistoriales y desestimará otra sobre Binicodrell. En este caso, porque no se dispone de los recursos económicos necesarios para afrontar el proyecto de las casas del antiguo predio, ahora de propiedad municipal. El presupuesto de la ecotasa destinado a esta obra, de un importe de casi 1,2 millones de euros se desvió a los fondos covid, y sin garantizar una fuente de financiación no se justifica el cambio de usos que se plantea. Pero esta denegación no cuestiona el desarrollo del plan del primer geriátrico de Es Migjorn, sino solo a la reforma de las casas.

La propuesta de modificación de las Normas cuenta con informe desfavorable en lo que se refiere a «la parcela de titularidad municipal en la que se encuentran las casas del predio Binicodrell de Darrere, catalogadas como bien del patrimonio arquitectónico municipal» para la que el Ayuntamiento propone que pase a ser equipamiento público.

Verdú explica que la zona de Binicodrell cuenta con dos zonas verdes, una privada y otra pública. En esta última parcela se ubicará la nueva residencia para mayores. Lo que ha aprobado el pleno es la ubicación y el traslado de la superficie de la zona verde a los alrededores del Talayot de Binicodrell. El concejal afirma que cuentan con el visto bueno de Patrimonio y del Consell, ya que los cambios implican a un espacio de interés arqueológico.

Convenio con el Govern

El Ayuntamiento tiene previsto remitir este lunes toda la documentación sobre el geriátrico a la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern, que dirige Fina Santiago. Ello debe servir para preparar el convenio, que la alcaldesa, Antonia Camps, espera firmar con la consellera en Es Migjorn antes de agosto. Después, hasta final de año, se redactará el proyecto, con el objetivo de que las obras se puedan inicial en 2022.

La residencia para personas mayores contará con 32 plazas, con catorce habitaciones dobles y cuatro individuales. Ser trata del proyecto estrella que promueve el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Es Migjorn.