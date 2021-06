Miquel Àngel Maria tomará el relevo de la vicepresidencia del Consell

La vicepresidencia del Consell que deja vacante Maite Salord será ocupada por Miquel Àngel Maria. Esa es al menos la propuesta de Més, «es lo lógico, ahora es el número uno del grupo y el portavoz desde el año pasado. No lo hemos hablado con el equipo de gobierno todavía, pero no espero problemas», declara Damià Moll, coordinador de Més per Menorca y el necesario negociador de los cambios que supone la renuncia de Maite Salord.

La vicepresidencia del Consell para Més per Menorca figura en el acuerdo de gobierno firmado con el PSOE y con Podemos a comienzo del mandato, por lo que el cambio de titular no habría de representar problemas por considerarse que es decisión de cada uno de los partidos.

La marcha de la política de Salord deja sensaciones de agradecimiento general en el partido que ha representado en sus 16 años de actividad institucional. «Ha sido una etapa de dedicación contrastada, no hay nada a recriminar en su trayectoria», valora Damià Moll, el coordinador de la formación nacionalista.

Destaca que siempre, desde sus inicios en la vida municipal de Ciutadella, «ha sabido estar a la altura, se ha comportado como una política de raza», añade en sus comentarios sobre la que ha sido líder de la formación tanto en la etapa de dirección del PSM y posteriormente de Més per Menorca, como en la más reciente de representación y liderazgo institucional.

Moll elogia su comportamiento, «ha creado escuela con su manera de hacer política y siempre ha sabido estar a la altura», comenta. Además, se ha puesto a disposición de sus compañeros para ayudar, si es preciso, en el relevo y en el seguimiento de las actuaciones que deja en marcha.

«No es un cambio traumático, Maite Salord ya había anunciado que lo dejaría a final del mandato y lo ha adelantado dos años», añade.

Reajustes con calma

La renuncia de la primera mujer de Més que logró alcanzar la presidencia del Consell hace seis años no provoca ninguna crisis, a juicio de Moll. Llega a comienzos de verano, un momento en el que baja la intensidad de la actividad política y facilita plantear los reajustes con calma.

Como ya se informó este miércoles, Josep Juaneda, el número cuatro de la lista electoral, ocupará la plaza que deja Salord como nuevo miembro de la corporación y asumirá Medio Ambiente y reserva de la biosfera. El puesto que este deja como director insular de Educación, Juventud y Deportes será cubierto una vez Juaneda haya tomado posesión del cargo de conseller, probablemente en el pleno ordinario de julio, salvo que antes sea convocado otro ex profeso para el cambio.

Juaneda, «no es un desconocido al que todo le venga de nuevo, ha sido concejal de Ciutadella y ahora era director insular, cuenta con experiencia y solvencia para el reto que asume ahora», según el perfil político con el que le describe Damià Moll.