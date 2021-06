Oleo: «Creo que aún no estamos preparados para quitarnos la mascarilla»

El presidente de Cofarme, Josep Maria Oleo, confiesa que durante la pandemia, en concreto debido al desabastecimiento inicial de material como mascarillas, guantes o gel hisroalcohólico, vivió «uno de los peores periodos que he pasado en la farmacia». La razón es que no podían cubrir toda la demanda y «había mucha confusión». Un año después, su opinión personal es que aún no debería relajarse el uso de la mascarilla. «Somo muchos los que creemos que no es el momento, tendríamos que tener un porcentaje más elevado de vacunación», apunta, «tenemos ya visitantes y hay mucha gente sin vacunar sobre todo en la franja más joven, nos preocupa».

Son numerosas las personas, afirma el presidente de Cofarme, que se acercan a su botica de confianza para pedir consejo ante esta nueva etapa. «Nos preguntan a los farmacéuticos qué tendrían que hacer, sobre todo ahora, con el agravante de que la variante india va en aumento». En este sentido, no vería con malos ojos que se permitiera a las comunidades autónomas regular el uso de la mascarilla en sus respectivos territorios, en función de cómo evolucione la pandemia.

Cofarme celebrará a finales de este mes su asamblea general de socios y en ella abordarán conclusiones sobre el año pandémico. «Debemos ser conscientes de que ha sido un reto histórico máximo, y creo que lo hemos superado con éxito, seguimos estando aquí para ayudar».