Siete bares del puerto de Maó quieren prohibir el acceso a los no vacunados

Siete bares de copas del puerto de Maó han tomado la decisión de pedir al Govern balear, a través del Consell, que les conceda una autorización para poner limitaciones a la entrada en sus locales. Pretenden que solo puedan acceder al interior aquellas personas que hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, la primera dosis, o bien presenten el nuevo pasaporte covid.

Los propietarios de los establecimientos Amagi, Mambo, Sa Kova, Ciao, Ritmo, Sa Tintina y Texas han optado por esta vía después de reunirse ante el creciente repunte de contagios que puede volver a poner en peligro su actividad.

El ocio nocturno ha sido uno de los segmentos más perjudicados en los 16 meses de pandemia que ya han transcurrido, y el que más tiempo ha permanecido cerrado. «Pedimos que el Govern nos faculte para poder impedir la entrada a quien no esté vacunado», explica Pau Gomila, responsable del Texas. Los locales disponen de un vigilante, que sería quien comprobaría el documento sanitario que debería presentar cada cliente.

«Desde la reapertura no consta ni un solo rebrote en nuestros locales, nada tenemos que ver con el macrobotellón de Ciutadella», añade. Los restauradores creen que es el momento de «abrir la perspectiva, cambiar el chip para recuperar lo que teníamos antes». Así, quien acredite la vacunación podrá socializar y bailar en el interior del local junto a su grupo. La vacunación avanza entre los jóvenes y esta, además, sería una medida que incentivaría aún más a quien no lo se haya vacunado aún, sostienen.

«No somos responsables de este nuevo repunte, no podemos volver a pagar los platos rotos», explican. Los propietarios de estos locales entienden que son parte de la solución y no del problema, «y que la responsabilidad es del ciudadano y no de los muy malheridos comercios». Al mismo tiempo piden la ampliación de horarios y aforos «ya que se solapan las horas de trabajo con el resto de la hostelería».