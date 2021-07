PIME pide "no tirar por la borda" el esfuerzo realizado en invierno

La secretaria general de PIME Menorca, María García, ha realizado un llamamiento a la sociedad para «no tirar por la borda» los esfuerzos llevados a cabo por las empresas durante los meses de invierno, y cuyo objetivo ha sido garantizar el desarrollo de la temporada turística.

«Es una lástima porque incluso solicitamos flexibilizaciones en invierno al entender que la situación sanitaria en la isla era buena, y no se permitieron por parte del Govern Balear. Quizás hubiese sido interesante para detectar posibles escenarios como el que nos encontramos actualmente», ha señalado a Efe.

García pide a los menorquines «conciencia y prudencia», y ha advertido del peligro que conlleva las irresponsabilidades de cara la economía.

«No hemos notado incidencia en caída de reservas, pero ello no significa que suceda en los próximos días. Me parece muy bien el cribado masivo a la población en Ciutadella, aunque también es esencial que el sector poblacional de jóvenes acuda a vacunarse contra la covid-19», ha destacado.

Por otro lado, María García confía que el aumento de los contagios por coronavirus no ocasiones unas nuevas restricciones en la actividad empresarial.

«Se han disparado los contagios por situaciones descontroladas. Hemos visto como no se han producido en el sector de la restauración, y creo que si mantenemos las medidas del Govern no hay motivos para que suceda nada extraordinario. No creo que nos beneficie ni que aporte soluciones restringir la actividad controlada», ha enfatizado.

Por último, se ha mostrado esperanzada ante la llegada de turistas británicos.

«Vienen más seguros porque en el Reino Unido hacen cribados masivos y aterrizan vacunados a la isla. Esperemos que se mantengan, ya que son un mercado que completa la temporada turística. No tienen un elevado poder adquisitivo, pero necesitamos que las compañías aéreas operen con la isla, y favorecer que vengan otros turistas que eligen otras opciones de alojamiento», ha recordado.