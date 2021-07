Las 399 pruebas de antígenos de tarde de este lunes dejan 43 positivos

Este lunes se han puesto en marcha dos puntos de realización de test de antígenos en Menorca, uno en Maó y otro en Ciutadella, por la tarde para los contactos estrechos de positivos. En este primer día se han efectuado un total de 399 pruebas entre los dos puntos, de las que 43 han sido positivas (10,77%).

El coordinador de los equipos UVAC de Menorca, José Antonio Vidal ha destacado que «el aislamiento es ahora mismo la mejor arma que se tiene para bajar el número de casos activos», una medida que, según ha dicho, permitirá conseguir un descenso de la incidencia acumulada en los próximos 10 días.

En este punto, Vidal ha remarcado que la principal dificultad a día de hoy es llegar a todos los contactos estrechos debido al alto número de casos activos. «Si hay unos 800 positivos, puede haber entre 5.000 y 8.000 contactos estrechos», ha manifestado.

Por ello, ha recomendado a todas las personas que hayan tenido contacto con un positivo que se aislen y que acudan por la tarde a los puntos habilitados, donde se les realizará un primer test de antígenos. Asimismo, deberán permanecer en aislamiento, también si esta primera prueba da negativo, hasta que el décimo día les hagan una PCR, que confirme su diagnóstico.

Finalmente, ha subrayado que si el contacto estrecho tiene la pauta completa de vacunación se estudiará su caso concreto para saber si es necesario que lleve a cabo el aislamiento de 10 días. No obstante, ha matizado que aunque no tenga que aislarse deberá evitar el contacto con personas no vacunadas o vulnerables.