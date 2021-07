Todas las partes recurrirán contra la última resolución del caso Nerer

Los abogados de los cuatro empresarios, del exconcejal Avel·lí Casasnovas y de su testaferro presentarán recurso contra el último auto del caso Nerer sobre una presunta trama de corrupción municipal en Ciutadella. Lo firmaba Belén Velázquez en la que posiblemente fue su última resolución como titular del Juzgado de Instrucción número dos de Ciutadella. Lleva fecha del 8 de julio y esa misma semana se puso al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Maó.

La adjudicación de esta plaza por parte del Consejo General del Poder Judicial apareció publicada en el BOE del 22 de junio. Las partes implicadas en el caso temen que esa circunstancia motive un nuevo retraso para dirimir unos hechos que se remontan al periodo 2005-2007, aunque también admiten que el tiempo juega a su favor y que incluso alguno de los cargos esté prescrito.

Es el caso del cohecho, uno de los delitos de los que son acusados los hermanos Cavaller, Fernando Orfila y José María Gelabert. El abogados de todos ellos, Miguel Mercadal Audí, entiende que son hechos cuya acusación no se materializa hasta diez años después con la denuncia del fiscal anticorrupción. Apunta además un error de fondo, ya que no se especifica el tipo de cohecho en el auto judicial.

Presentará recurso de apelación y, al igual que Xavier Lluís Lázaro, abogado de Avel·lí Casasnovas, considera que la resolución judicial tiene carencias importantes. Sobre las dudas de la permuta argumenta que fue justificada en 2017 durante su declaración como testigo por la exalcadesa socialista Pilar Carbonero y cuestiona que todo se base en una comisión de investigación presidida en su día por Joan Triay, quien es además el principal testigo de cargo.

Por su parte, Jaume Casasnovas, abogado de testaferro Ildefonso Vinent, declara que el blanqueo de capital del que se le acusa «es un simple indicio, no se aprecia la justificación, no hay pruebas, no es un actor principal». Es probable que sea recurrido incluso el sobreseimiento de las arquitectas y terceros exculpados en esta última resolución y que sigan imputados.