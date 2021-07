Más de 22.000 menorquines están sin vacunar pese a tener citas disponibles

La Conselleria de Salud del Govern ha puesto en marcha una campaña en los medios de comunicación a la que se suman el resto de instituciones del Archipiélago para alentar a la población a vacunarse, ante la existencia de dosis disponibles que aguardan destinatarios en las neveras de los hospitales y centros de vacunación. Es la respuesta, además, al descenso del ritmo de administraciones registrado la pasada semana, que en esta Isla alcanzó el 10 por ciento en relación a los siete días precedentes, principalmente en el centro del recinto ferial de Maó.

En Menorca quedaron sin pincharse 1.230 dosis que todavía esperan para ser inoculadas a los residentes que la pidan a través de la página web citavacunacovid.ibsalut.es.

La disponibilidad de vacunas en espera se traduce en la existencia de citas libres para recibirla, bajo la consideración que traslada el Govern de que la inoculación del fármaco es la herramienta más efectiva que se tiene al alcance «para frenar la expansión del virus y controlar la quinta ola de contagios» que cumple su cuarta semana.

Esas 1.230 dosis disponibles en Menorca contrastan con los 22.096 residentes en la Isla, de entre 16 y 79 años de edad, que todavía no ha recibido ninguna de las pautas del fármaco porque no ha pedido día y hora para vacunarse pese a tener la posibilidad de hacerlo. En esta cifra no se incluyen los niños y adolescentes de 0 a 15 años puesto que todavía no está abierta la citación para ambos grupos de edades. La disponibilidad de las vacunas podría hacer que Salud abriera ambos grupos antes lo previsto.

«Hay miles de citas vacías que esperan», reza el anuncio de la Conselleria balear de Salud en los medios de comunicación. En la publicidad instan a que digamos a los no vacunados todavía «que lo tienen que hacer ya, por favor».

Las 1.230 dosis en las neveras se añaden a la previsión de vacunas para la semana actual del 21 al 27 de julio, en la que hay un total de 9.833 dosis. De ellas, 2.862 son para primeras dosis y 2.496 de segundas dosis de Pfizer; otras 2.550 primeras dosis y 263 segundas de Moderna; 462 segundas dosis del producto de AstraZeneca; y 1.200 dosis de Janssen.