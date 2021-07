El GOB denuncia a Alaior por “ocultar” el expediente de Torre Vella

El GOB denuncia que el Ayuntamiento de Alaior quiere "ocultar" el expediente de legalización de las obras irregulares en el agroturismo de Torre Vella, cuya construcción de siete piscinas ilegales y 2.700 metros cuadrados de caminos y terrazas sin autorización le supuso una propuesta de multa de casi 1,5 millones de euros al promotor, constructor y arquitecto director de la obra.

Los ecologistas pidieron en el mes de marzo al Ayuntamiento poder consultar el expediente, tal y como lo permite la legislación vigente a las entidades personadas, como es el caso del GOB, que fue quien denunció las obras. No obstante, todavía no han tenido acceso a la documentación. El Consistorio alega que no les permite consultarlo porque el expediente aún no está acabado.

El GOB no comparte este interpretación, ya que el hecho de que “las partes interesadas no puedan ver el expediente hasta que se haya adoptado una resolución, genera indefensión y contradice la normativa que obliga a pedir opinión a las partes interesadas precisamente antes de tomar decisiones”.

Ante todo ello, el GOB ha presentado un recurso de reposición donde advierte al Ayuntamiento que “se están vulnerando los derechos”, a la vez que le recuerda que hay pronunciamientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las restricciones en el acceso a la documentación.