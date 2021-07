El Área de Salud de Menorca busca un segundo hotel covid

El Área de Salud de Menorca confimó esate jueves que la gerencia ya está realizando los trámites oportunos para proceder a la contratación de un nuevo hotel covid, en previsión de que se complete la capacidad del Aparthotel Sa Mirada, en el Arenal d’en Castell, disponible desde hace poco más de un año.

La decisión de buscar otro alojamiento en el que puedan aislarse más personas que hayan contraído el virus, sintomáticas o asintomáticas que no precisen hospitalización, o contactos estrechos que no residan en Menorca o no puedan confinarse, responde al incremento de ocupación. Según la última información, el miércoles eran ya 103 las personas alojadas en Sa Mirada, y distribuidas en 52 de sus 60 apartamentos. Esa cifra supone que el número prácticamente se ha duplicado en una sola semana. Se trata de 74 casos positivos y 29 contactos estrechos.

Lo ideal sería encontrar un alojamiento próximo para facilitar las tareas logísticas de los equipos sanitarios y la distribución del catering que corre a cargo de un establecimiento de Es Mercadal, el municipio al que pertenece el Arenal d’en Castell.