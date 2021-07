Los menores de 16 años viajarán gratis en transporte público, pero solo en Mallorca

Los menores de 16 años de Mallorca podrán viajar en transporte público gratis en ese territorio a partir de la segunda quincena de septiembre. La medida la pone en marcha el Govern y es vista desde las islas menores como un agravio comparativo al tratarse de una bonificación que beneficia solo a los residentes en Mallorca.

Fue la presidenta Francina Armengol quien la dio a conocer tras el Consell Balear de Transpoortes Terrestres celebrado el martes. La bonificación del transporte público para niños y adolescentes es consecuencia de la consolidación de la integración tarifaria entre el transporte interurbano de autobuses y tren del TIB (Transporte de las Illes Balears) y el servicio urbano de transporte de la EMT de Palma.

La integración tarifaria no es posible en Menorca y en las Pitiüses porque todavía no se han renovado -o adjudicado a otras empresas- el contrato de las respectivas concesiones. El proceso, que apenas ha comenzado a caminar, no culminará como mínimo hasta mediados del próximo año, por lo que hasta esa fecha no podría incorporarse la medida al transporte público de las islas menores.

Los consellers de Movilidad de Menorca y Eivissa asistieron por vía telemática a la reunión sin conocer de antemano esa decisión. Tampoco se ha negociado ni ofrecido por parte del Ejecutivo de Armengol una compensación por una medida que, a falta de más explicaciones, es observada como una flagrante desigualdad de trato respecto a la población de estos territorios.

El transporte público lo gestiona en Mallorca un consorcio que depende del Govern, mientras que en Menorca y en Eivissa es una competencia transferida a los respectivos consells, lo cual genera un evidente desequilibrio de recursos.

Los beneficiarios de la medida son unos 12.000 jóvenes, cifra de los que usan actualmente el transporte público en Mallorca, aunque es probable que aumente. En lo que va de año, según información del Govern, los menores de entre 12 y 16 años han realizado 102.000 viajes en la red TIB y han pagado un precio medio por viaje de 0,99 euros. Para los menores de 12 años, el bus en Palma ya es gratis.

Los mayores, también

Durante esta semana también se ha puesto en marcha una prueba piloto en dos líneas de conexión con Palma, las de Llucmajor y Calvià, que afecta al usuario general.

La integración tarifaria entre TIB y la EMT permitirá a los viajeros de esos municipios llegar, por ejemplo, hasta los centros hospitalarios pagando únicamente el billete entre el punto de origen y Palma, el trasbordo de interurbano a urbano es gratuito.