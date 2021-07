Cubanos residentes en Maó convocan una protesta el día 7 de agosto

Ciudadanos cubanos residentes en Maó han convocado una protesta por la situación que está viviendo el país caribeño. La manifestación tendrá lugar en la Plaça Constitució el sábado 7 de agosto a las 10 horas. «Sentí que teníamos que dar visibilidad a lo que está ocurriendo, hacer algo para reivindicar los derechos y las libertades en Cuba», explica Maybe Bárbara Ferro Pérez, una de las impulsoras que está viviendo las últimas semanas con una gran preocupación.

Los convocantes están en contacto con la asociación FNCA (Fundación Nacional Cubano Americana) de personas en situación de exilio, que insta a llevar a cabo acciones para que la situación de la isla caribeña tenga presencia internacional.

Maybe perteneció en su juventud a las organizaciones comunistas cubanas, pero ahora denuncia sin tapujos la precariedad en la que viven muchos de sus compatriotas, la falta de respeto a las libertades más fundamentales, la represión y los problemas de acceso a los alimentos, que no sufren, afirma, determinados grupos selectos. «Esta protesta sale de la impotencia, de no saber qué hacer para ayudar», comenta. Tiene familia en Cuba y «estamos sufriendo mucho». Rechaza el uso de pretextos como el conocido bloqueo.