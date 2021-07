Ninguno de los pacientes ingresados en la UCI se ha vacunado contra la covid-19

Son muchos los mensajes públicos que desde la administración y el colectivo médico se están lanzando para convencer a la población reticente de la importancia de la vacunación para evitar contagios de gravedad, pero un dato vale más que mil palabras. Según ha podido confirmar este diario, ninguno de los seis pacientes críticos que en estos momentos copan la primera de las UCI del Hospital Mateu Orfila ha recibido ninguna de las vacunas autorizadas –ni tan siquiera la primera dosis– contra el coronavirus. Además esas mismas fuentes apuntan a que entre los que se encuentran ingresados en planta, este lunes 27 personas, son mayoría los que al menos por el momento no se han decidido a sumarse a la campaña de vacunación.

Aunque el Área de Salud de Menorca ha optado por no ofrecer datos oficiales al respecto, fuentes hospitalarias confirman la gran presencia de no vacunados entre los positivos de covid-19 que requieren hospitalización, cifras de no inmunizados que todavía serían más abrumadoras si se tiene en cuenta que entre los ingresados en el ‘Mateu Orfila’ hay pacientes usuarios de centros geriátricos que sí que están vacunados y que no se encuentran en el hospital por la gravedad de sus síntomas, sino por cuestiones organizativas, básicamente garantizar un correcto aislamiento.

La quinta ola del coronavirus sigue incrementando la presión hospitalaria en el ‘Mateu Orfila’. Si el domingo se batió el récord de ingresados, tanto en planta, como en UCI, superando por primera vez los 30 hospitalizados (31), este lunes la cifra ascendió hasta 33 después de que otras dos personas hayan tenido que ser ingresadas en planta de Medicina Interna. Por otra parte, aunque el número de positivos de covid-19 ingresados en la UCI no ha variado, sí se han registrado cambios en el último día. Un hombre de 46 años atendido en Urgencias ha ingresado en la unidad de críticos, mientras que otro de 50 años ha pasado a planta.