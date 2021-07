UGT alerta sobre la "deficiente" gestión de Maó ante las quejas de la Policía Local

UGT ha denunciado este martes la «deficiente» gestión del Ayuntamiento de Mahón ante las quejas de los agentes de la Policía Local, una situación que han calificado de «insostenible».

En concreto, la organización sindical ha considerado que el Consistorio está haciendo una interpretación «interesada» del acuerdo de jornada laboral que se alcanzó con los sindicatos.

«La forma en la cual se aplica este acuerdo, que no tiene plena validez porque no ha sido publicado ni aprobado por el pleno, perjudica a las retribuciones de los agentes y a la conciliación familiar», han asegurado desde UGT a través de un comunicado.

Asimismo, han añadido que el Ayuntamiento «se niega a atender las peticiones de diálogo y negociación del sindicato para resolver el conflicto con el único objetivo de poder seguir manipulando a su antojo a los trabajadores».

Entre las quejas de los agentes de la Policía Local de Maó destaca que se les obliga a realizar más de las 1.642 horas anuales estipuladas por el Gobierno, así como que se cambian los horarios sin una justificación motivada y es discriminada respecto a otros trabajadores municipales.

«Todo esto no solo perjudica económicamente a los agentes sino también a su derecho a poder conciliar su vida personal con la laboral», han insistido desde el sindicato.

Por otro lado, la central sindical apoya el plus COVID concedido al personal de la residencia municipal, pero ha indicado que no comprende por qué no se ha otorgado también al de la Policía Local. «Ambos servicios son esenciales y vieron aumentada su carga de trabajo y la suspensión de las vacaciones», han manifestado. «Todos trabajamos sin descanso en plena pandemia y nos ajustamos a las necesidades del pueblo de Mahón», ha recordado.

Finalmente, UGT ha lamentado que se obligue a los agentes a realizar el transporte de un gran número de vallas de señalización, una tarea que, según han apuntado, no corresponde en exclusiva a la Policía Local y que está provocando riesgos en la salud laboral de los trabajadores.

«Realizaremos las reivindicaciones necesarias para que la plantilla de la Policía Local de Mahón sea tratada como se merece y le apliquen el sistema de normas que le corresponde», han concluido.