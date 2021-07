Maó abarata una parte de la ayuda domiciliaria

El Ayuntamiento de Maó ha iniciado el proceso para adjudicar el nuevo contrato, por cuatro años y un valor total de unos dos millones de euros, del servicio de ayuda a domicilio, orientado a personas que no pueden asumir determinadas tareas. El concejal de Servicios Sociales, Enric Mas, explica que el pliego de condiciones se ajusta al convenio colectivo balear del sector (más generoso que el estatal), no admite rebajas económicas de los aspirantes sino que se puntuarán las mejoras en el servicio, y se adecua a la ordenanza que se acaba de aprobar sobre esta prestación.

Una de las principales novedades de esta nueva ordenanza es que los servicios de atención a domicilio se dividen en dos:a la persona y en el hogar. Hasta ahora ambos tenían una tasa única de 18,62 euros a la hora. En el nuevo texto se mantiene el importe de los servicios a la persona y se rebaja a 12 euros los trabajos en el hogar. Mas comenta que de este modo la tasa se ajusta más al coste real.

De hecho, la ordenanza especifica el coste de cada servicio y la tasa.Así las cosas, en la asistencia personal el coste real es de 20,11 euros a la hora y la asistencia en el hogar, de 13 euros. La ordenanza (no el contrato que ahora se licita) incluye la comida a domicilio, con una tasa por menú de 6,35 euros cuando cuesta en realidad 8,25 euros.

Mas comenta que la ordenanza mantiene las bonificaciones y establece la opción de ajustarlas en cada caso más allá del baremo objetivo de los ingresos económicos. «La tasa no suele repercutir íntegra en el ciudadano, en la mayoría de los casos hay bonificaciones», comenta. Mas asegura que introducir estas mejoras y que el Consistorio asuma una parte del coste no sería posible si el equipo de gobierno optara por bajar los impuestos. Las personas con dependencia reconocida no pagan la tasa.

El concejal explica que se está llevando a cabo una tarea informativa preventiva sobre el servicio, para que potenciales usuarios (personas mayores que viven solas) realicen los trámites para ser atendidos antes de que surja una necesidad puntual y urgente.