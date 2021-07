Tamara Contreras: «Sin vacuna no podríamos asumir esta ola, habría que elegir entre pacientes»

Los mensajes alertando de la importancia de la vacunación para evitar complicaciones si se contrae la covid-19 se suceden desde el Área de Salud de Menorca. La directora médica del Hospital Mateu Orfila, Tamara Contreras, es muy clara al respecto al afirmar que si esta quinta ola hubiera llegado antes de las vacunas «no podríamos haberla asumido. Nos hubiera pasado como ocurrió al principio en Madrid, con enfermos en pasillos, sin respiradores para todos y teniendo que elegir entre pacientes». La doctora asegura que como internista está viendo casos de pacientes de entre 20 y 30 años con neumonías muy graves.

También apunta a la población mayor y señala que de los pacientes de edad avanzada que están ingresados ya con la pauta completa de vacunación muchos de ellos están hospitalizados para proteger el ambiente de las residencias y no por su gravedad. Explica que «son pacientes con edades de 96, 93, 90 años... que arrastran pluripatologías y que el año pasado sin vacuna habrían fallecido». Apunta al perfil de las personas que están sufriendo más complicaciones cuando contraen el virus, son «pacientes de entre 40 y 60 años que no están vacunados».

El efecto de la vacuna

Contreras explica que por la UCI han pasado personas vacunadas, pero casos muy concretos con solo una dosis de la vacuna inoculada recientemente y apunta a un análisis epidemiológico que calcula qué hubiera ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos en el caso de que esta quinta ola hubiera llegado sin tener la vacuna. Son cálculos realizados por el epidemiólogo del Área de Salud de Menorca Maties Torrent, quien apunta a que por cada paciente vacunado que ingresa en la UCI, se habrían producido casi doce ingresos. Dicho de otro modo, de la población vacunada en estos momentos solo desarrolla síntomas críticos uno de los doce que sufrirían complicaciones si no se hubiera extendido la vacunación.

No obstante Torrent matiza que ese cálculo «es de mínimos», ya que resulta de una media que no tiene en cuenta cuál es la edad de los vacunados: «La edad media de los vacunados es más alta que la de los no vacunados, por lo que los ingresos serían mucho mayores». Y es que precisamente es la población que tiene más riesgo de sufrir complicaciones la que presenta unos mayores porcentajes de vacunación. Torrent comparte que sin vacunas esta quinta ola habría disparado la presión asistencial: «Habríamos tenido que montar un hospital de campaña».