El PP pregunta cuántas ayudas del fondo estatal de 855 millones ha pagado el Govern durante esta semana

El PP ha preguntado cuántas ayudas del fondo estatal de 855 millones asignado a Baleares ha pagado esta semana el Govern tras anunciar el pasado sábado que había concedido 2,5 millones a 871 autónomos con la previsión de hacer efectiva esta cantidad a finales de esta semana.

Según ha declarado la diputada del Grupo Popular en la Comisión de Economía del Parlament balear, Asunción Pons, este domingo en nota de prensa, «el Govern ha tardado más de cuatro meses en conceder estos primeros 2,5 millones, y fue el pasado sábado, coincidiendo con la celebración del congreso del PP en Baleares en el que Marga Prohens fue elegida nueva presidenta regional, cuando el Govern, dijo que empezaría a pagar esta semana».

«Este fondo fue aprobado por el Gobierno de España el 12 de marzo pasado para inyectar liquidez a las empresas por el impacto de la pandemia de coronavirus, pero hasta el 5 de mayo no se firmó el convenio para Baleares, que suscribieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta Armengol; y hasta el 24 de mayo no aprobó el Govern los criterios para su reparto», ha explicado.

«Desde el PP exigimos una modificación del Real Decreto Ley 5/2021 que de más flexibilidad y permita que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas. No es de recibo que los autónomos que han tirado de ahorros para no tener deudas, pero que han sufrido caídas enormes de ingresos, no puedan acceder a ellas», ha apuntado Pons.

La parlamentaria autonómica 'popular' ha destacado que, cuando han transcurrido más de cuatro meses, el Govern anuncia --el mismo día que el PP de Baleares celebra su congreso regional-- que empezarán a pagar estos 2,5 primeros millones de euros y que durante julio y agosto se publicarán las resoluciones para el resto de empresas.

«Todo ello significa que, con este ritmo, nos vamos a septiembre y octubre para hacer efectivo el pago de numerosas ayudas cuando desde marzo se ha agravado la situación de numerosos autónomos y pymes de las Islas. Por tanto, el PP reclama mucha más agilidad y eficacia en la tramitación y abono de estas ayudas, reiteradamente anunciadas, publicitadas y presentadas», ha manifestado.

Un total de 11.939 peticiones

Por otro lado, Pons señalado que al cerrar el plazo de admisión de solicitudes, que tuvo que ser prorrogado, se han presentado 11.939 peticiones, cuando el Govern había anunciado de forma reiterada que beneficiarían a 33.000 empresas.

Así, ha criticado que «el Govern de Armengol incumple sus propios objetivos y previsiones tras difundir el eslogan 'Les ajudes han d'arribar a tothom' (Las ayudas han de llegar a todos), porque muchas empresas pymes y autónomos han desistido».

«Este incumplimiento tiene su origen en los criterios de reparto y los complicados requisitos fijados por el Govern, de manera que el mismo ejecutivo que lo presentó como la llegada más importante de ayudas en la historia de Baleares para los sectores productivos frustra las expectativas al impedir con sus criterios y exigencias de trámites administrativos que las empresas de las Islas obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia», ha afirmado.

Advertencias previas del pp

En esta línea, Pons ha recordado que el PP ya advirtió en el Parlament que se produciría este problema y reclamó la modificación de los criterios de reparto del fondo estatal.

La diputada Asunción Pons interpeló al conseller Iago Negueruela en el pleno del 1 junio y le pidió que «escuche las críticas de las asociaciones profesionales y corrija el sistema aprobado para evitar una distribución injusta de los 855 millones asignados a Baleares, cuyo reparto corresponde al Govern».

«La fórmula que utiliza el Govern, de carácter porcentual en lugar de nominal, impide que las pymes de las Islas obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia, por lo que se incumple la distribución de los recursos que corresponden a Baleares», ha añadido la diputada autonómica.

Un decreto con una redacción «nefasta»

Por otro lado, el PP en Baleares ha calificado de «nefasta» la redacción del decreto del Govern para el reparto de estas ayudas, que provocó las críticas de PIME Mallorca y PIME Menorca.

Estas federaciones empresariales, ha recodado, advirtieron que habrá empresas con pérdidas superiores al 30 por ciento que no tendrán acceso a estas ayudas, y reclamaron al Govern la «necesaria aclaración» sobre la exigencia de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Para el PP balear, el enfoque de estas ayudas exclusivamente a la solvencia y no a la pérdida de actividad empresarial «supone la exclusión de las pymes que sobrevivieron durante la pandemia con sus recursos y aportaciones del propio empresario».

Además, ha lamentado, «no tuvo en cuenta el Govern, en el caso de autónomos, la aportación de su patrimonio personal a la actividad como financiación, con una reducción de fondos, además de la importante pérdida de facturación que ya no se recuperará».

Todo ello hizo que, finalmente, el Govern tuviera que ampliar el plazo de la convocatoria, incluyendo las pérdidas como concepto subvencionable, además de las deudas generadas por la pandemia desde marzo de 2020 a mayo de 2021; y también incorporar todos los sectores productivos, cuya exclusión denunció el PP.

Sectores incorporados a posteriori

Con todo, la diputada 'popular' en el Parlament balear ha señalado que «el Govern tuvo que corregir la primera convocatoria de ayudas para incorporar, entre otros sectores, las industrias de calzado, los productores de queso, concesionarios de coches y talleres de reparación, empresas de muebles, autónomos de peluquería, centros de estética, floristerías y tiendas de souvenirs».

De este modo, ha subrayado que «esta discriminación provocó muchas quejas, y el Govern de Armengol se vio obligado a rectificar. Es el resultado de una mala gestión porque el ejecutivo actúa de espaldas a los agentes sociales, a los que únicamente convoca para hacerse la foto y cuando ya lo tienen todo decidido».