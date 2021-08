Diagnostican los primeros casos de covid persistente en Menorca

Los médicos de familia comienzan a tratar en Menorca casos de pacientes con síntomatología de covid-19 que perduran semanas e incluso meses después de haber superado la enfermedad y de haber negativizado el coronavirus. Es la covid persistente, que se estima que afectará al 10 por ciento de los pacientes recuperados, aunque algunos estudios en Reino Unido elevan esa proporción al 17 por ciento en jóvenes menores de 30 años y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria incluso sube esa proporción al 35 por ciento.

El síntoma que más se repite es la fatiga crónica, el cansancio; algunos médicos de cabecera han tenido también casos puntuales de pacientes con dolores torácicos y dificultad para realizar esfuerzos, pacientes que han requerido la petición de pruebas analíticas y consultas con especialistas de medicina interna y cardiología, pero sin que se hayan encontrado dolencias graves.

El Área de Salud no dispone todavía de un registro de personas con covid persistente en Menorca, la enfermedad como tal aún no está codificada para introducirla en el historial clínico de los pacientes, todavía es reciente, su diagnóstico es complejo y de momento son los profesionales de los centros de salud y las unidades básicas de la red Primaria los que recopilan información y analizan estos casos. A diferencia de lo que sucede en hospitales como Son Espases y Son Llàtzer en Mallorca, el ‘Mateu Orfila’ no cuenta con una consulta específica para seguir las secuelas post-covid.

Lo que sí se desprende de los primeros casos vistos en las consultas de Menorca es que no son pacientes que han estado graves y requerido cuidados intensivos por la enfermedad, algunos ni siquiera necesitaron ingreso hospitalario sino que pasaron la infección en su forma leve, en sus casas. Sin embargo, semanas o meses después algunos síntomas perduran y las secuelas son similares a las de pacientes que fueron intubados.

En el Hospital de Son Espases la neumóloga Luisa Ramon, al frente de la consulta post-covid, señala que este virus es «tramposo, cuando crees que estás bien, empeoras» y añade que «pensábamos que las afecciones pulmonares serían las secuelas más habituales, pero es solo la punta del iceberg», declara al diario «Última Hora». El epidemiólogo Ildefonso Hernández también advirtió, en plena expansión de la ‘ola joven’ el pasado julio, que las elevadas incidencias, aunque no llenaran en ese momento los hospitales, generarían un problema sanitario y tendrían efectos en la Atención Primaria, debido a que a muchos jóvenes que pasaron la enfermedad en estado leve pueden sufrir después long covid.

Los pacientes se enfrentan no solo a los síntomas incapacitantes para seguir su vida normal antes de pasar la covid-19, que pueden atenuarse o hacerse crónicos, sino también a la dificultad de los profesionales de Primaria para determinar qué es covid persistente y qué no lo es.