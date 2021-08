El déficit en los estudios de alergias retrasa la vacunación de este grupo

La mayoría de los pacientes alérgicos puede vacunarse de la covid-19 sin problemas, «al 99,9 por ciento de los que me llegan le damos el visto bueno», afirma la doctora Sendy Chugo, la única alergóloga de la sanidad pública en Balears, que ejerce en el Hospital Universitario de Son Espases. Pero el circuito para llegar a esa autorización de la especialista sufre una importante demora porque, asegura, «estamos en un lugar donde habitualmente no había un servicio de alergia, en la gran mayoría de los casos los pacientes no han sido valorados nunca, no se les ha hecho un estudio de alergia».

Eso hace que «ahora que viene la vacunación haya mucho miedo y todo el mundo pregunta mucho, el problema en Balears es que no han sido estudiadas las reacciones alérgicas en la gran mayoría de la población».

La alergóloga de Son Espases valora pacientes de todas las islas, aquellos derivados desde el filtro de la red de Atención Primaria, que cuenta con cinco moderadores en Mallorca, uno en Menorca y otro en Eivissa. En la mayoría de los casos de pacientes alérgicos se recomienda la vacuna, señala la especialista. «El paciente con alergia respiratoria, alimentaria, a veneno de himenópteros (abejas y avispas)…, la alergia general, todos ellos se pueden vacunar. El grupo que se tiene que valorar es aquel que ha tenido una reacción alérgica grave e inmediata a una medicación, y que no se le ha estudiado. Es un paciente muy concreto, pero las dudas hacen que pregunte hasta el alérgico al cacahuete, y se forma una bola en las listas».

No hay una recomendación general para no vacunarse contra la covid-19 por padecer una alergia, «solo obviamente si eres alérgico a alguno de los excipientes de la vacuna o si has tenido ya una reacción con la primera dosis, estas son las dos únicas contraindicaciones», explica la doctora. Tampoco se puede generalizar sobre el tipo de vacuna que se les administra, depende de cada paciente, «es individual».

Chugo no entra a valorar si los filtros en Primaria están funcionando correctamente, dado el volumen de pacientes que llegan a valoración en su consulta. «Los moderadores de Primaria reciben un número de pacientes brutal», asegura, aunque matiza «de todos los listados solo uno o dos son realmente para dudar», por lo que entiende que algunos casos que recibe podrían autorizarse en Primaria para ser inoculados.

En la sanidad pública balear no existe servicio de alergología, los pacientes alérgicos son valorados por distintos especialistas (otorrino, neumólogo, dermatólogo, en cuanto a la patología general alérgica), y los que tienen alergia a alimentos y medicaciones son valorados por inmunología en Son Espases. «Cuando hay pacientes complejos valorados por inmunología, que tienen distintos tipos de enfermedades alérgicas vistos por distintos especialistas, es cuando derivan a mí», señala la alergóloga, adscrita al servicio de Otorrinolaringología del hospital de referencia. Chugo afirma ser «la primera» en reclamar más especialistas en este campo, «se está luchando». «Por la presión alergénica que hay, es insostenible que esté una sola persona llevando toda la alergia en Balears», concluye.