Més per Menorca reclama la comparecencia del Govern para que explique las negociaciones del factor de insularidad

Més per Menorca ha registrado este miércoles en el Parlament una petición para que miembros del Govern comparezcan en el siguiente pleno que celebre el organismo para informar sobre el Estado de las negociaciones sobre el factor de insularidad incluido en el Régimen Especial de Balears (REB).

Así lo ha anunciado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, después de que el Estado haya presentado sus alegaciones en contra del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlament contra los PGE de 2021.

El Parlament formalizó esta demanda contra el Estado por no incluir los fondos para compensar la insularidad en las cuentas de 2021. La Abogacía defiende ante el Tribunal Constitucional que el Estado no está obligado a hacerlo. En marzo, el Parlament aprobó una proposición por la que se insta al Govern en convocar en un plazo de dos meses la Comisión Mixta que debe negociar el factor de insularidad. Por ello, Més per Menorca ha solicitado que el Govern comparezca para dar cuenta del cumplimiento de este mandato. «¿Dónde está esa negociación?» , se ha preguntado Castells, que ha subrayado que los dos meses pautados por el Parlament «ya han pasado con creces».

En esta línea, Castells ha instado al Govern a «ponerse las pilas» y «establecer esta negociación» para «saber si en 2022 estará previsto el factor de insularidad en los PGE».