Las frecuencias mínimas de la OSP con Madrid, en función de la covid

La Dirección General de Aviación Civil decidirá en función de la evolución de la pandemia si el mínimo de frecuencias diarias de la OSP entre Menorca y Madrid es una o dos. El pliego de condiciones del nuevo contrato, que comenzará el 1 de noviembre, establece este margen de flexibilidad para el periodo que acaba el 30 de abril de 2022. Para el siguiente, de 1 de noviembre de 2022 a 30 de abril de 2023 el mínimo que se ha fijado es de dos frecuencias por jornada.

Con al menos quince días de antelación al inicio del contrato, Aviación Civil comunicará a la aerolínea que opere la ruta, casi con toda seguridad Air Nostrum, por que opción se decanta. Luego, durante el primer año de la OSP, se podrá modificar como consecuencia de las «variaciones en la demanda producidas por la pandemia», siempre notificándolo con al menos quince días de antelación. La compañía ha tenido que presentar un presupuesto para cada modalidad.

El pliego de condiciones estipula que, en cualquier caso, el primer vuelo del día debe salir de Menorca entre las 7 y las 8 horas, mientras que el último vuelo de la tarde tendrá que despegar de Madrid de 20 a 21 horas.

De nuevo Air Nostrum

En cuanto a la licitación del contrato, desde el Govern balear informaron ayer que solo Air Nostrum se ha presentado para cubrir la ruta en régimen de OSP en temporada baja. Desde que empezó en 2013 no ha habido nunca ningún otro interesado. La Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo asegura que ha mantenido diversas reuniones con Aviación Civil para adelantar estos trámites, con el objetivo de que se puedan empezar a vender cuando antes los vuelos con Madrid para fechas posteriores al 1 de noviembre. Ahora mismo no es posible hacerlo. En principio, al haber una sola oferta los trámites no deben demorarse mucho en el tiempo.