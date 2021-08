El PP reclama al Govern un plan para salvar el sector lácteobalear

El PP de Menorca reclamó ayer al Govern la aprobación y aplicación «inmediata» de un plan de choque para la ganadería de Balears, que evite el cierre de explotaciones, la reducción de la cabaña y el abandono de fincas.

El objetivo es que los ganaderos, con especial atención al vacuno de leche, puedan producir y competir en igualdad de condiciones que los de la Península. «El sector ganadero, que está en una situación crítica, no resistirá porque al no aplicarse el Régimen Especial los sobrecostes de insularidad no se están compensando; y tampoco puede esperar la nueva PAC, que no entrará en vigor hasta 2023», declaró la diputada popular Asunción Pons.