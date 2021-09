Multa a tres locals del port i a vuit joves per beure alcohol  al carrer per Gràcia

El dispositiu policial dissenyat per a les jornades de les ‘no-festes’ de la Mare de Déu de Gràcia va resultar d’allò més efectiu durant la tarda nit de dimarts.

La Policia Local desplegada per la ciutat, amb el suport de la Policia Nacional i, en el port, agents de la Policia Portuària, tot just va haver d’intervenir en incidents derivats del comportament incívic de les persones.

En total, els agents locals van aixecar 15 actes de denúncia, tres d’elles a locals del port de Maó per excessos d’aforament comprovats pels policies de servei, i per incompliment de les normes sanitàries.

A més, els agents van sancionar a vuit joves per consum d’alcohol a la via pública, van denunciar a un vesí per excés de soroll, i van aixecar actes de sanció dues persones per falta de respecte a l’autoritat.

El dispositiu policial es va mantenir especialment en el port fins que els agents van aconseguir desallotjar la zona de l’Estació Marítima, on es van concentrar centenars de joves en el moment del tancament dels locals, a partir de les 2 de la matinada.

«El dispositiu ha funcionat, però també hem de destacar el bon comportament de la ciutadania, en línies generals», valorava ahir la tinent d’Alcaldia de Serveis Generals, María José Camps, «perquè sense aquesta conscienciació de la gent no es pot assegurar l’eficàcia de la feina policial».