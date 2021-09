Una ‘auditoría’ a los 114 empleados de Alaior pone en guardia a la plantilla

El Ayuntamiento de Alaior ha iniciado el proceso para valorar y estudiar todos y cada uno de los puestos de trabajo municipales con el fin de «lograr una mejor organización y optimización». Y lo hace con ciertas dudas por parte de los representantes sindicales.

El equipo de gobierno ha adjudicado a la empresa mallorquina Rodríguez Viñals SL este estudio. La empresa pondrá bajo lupa a los 114 empleados públicos municipales, ya sean a jornada completa como parcial, y redactará la relación de puestos de trabajo para «comprobar la situación laboral de cada trabajador y, si se da el caso, marcar unos objetivos para alcanzar la situación correcta» en el caso de que no lo sea, indica la concejala de Recursos Humanos, Maria Antònia Pons. Además, esta acción también pretende analizar la situación de cada departamento, su presión y responsabilidad dentro de la administración y comprobar si la plantilla se corresponde con el volumen de trabajo del municipio.

El Ayuntamiento licitó el concurso por un precio base de 20.900 euros y se ha adjudicado a la empresa mallorquina por 16.093 euros (con impuestos) al ser la que presentó una oferta más ventajosa económicamente. El Ayuntamiento considera que poner orden en los puestos de trabajo es «una oportunidad para mejorar la organización interna». Era una tarea pendiente a emprender desde hacía años, dice.

Pero los sindicatos temen «conflictos laborales ante una relación de puestos de trabajo que no se adecúe a la realidad. «Por desconocimiento se van a crear agravios comparativos entre compañeros», alertan.

El sindicato UGT, con representación mayoritaria en el Ayuntamiento, considera «interesante y necesario» que se realice esta valoración de los puestos de trabajo ya que, tal como apunta a modo de ejemplo, hay trabajadores que siendo auxiliares administrativos están realizando tareas y funciones propias de un administrativo. Con la relación de puestos de trabajo, estas tareas serán contempladas y compensadas. «Siempre solicitamos a las administraciones que emprendan este trabajo», apunta el sindicato.

No obstante, los representantes de UGT en el Ayuntamiento no comparten que sean una empresa externa la que ejecute el trabajo. Por un lado, denuncian el elevado coste que tendrá para las arcas públicas habiendo otras vías más eficaces y menos costosas y, por otro, consideran que el resultado no será satisfactorio ante la falta de conocimiento de cada puesto de trabajo y del funcionamiento interno. «Los ayuntamientos que han contratado una empresa de fuera han acabado por crear una mesa de trabajo porque el resultado es un desastre», advierten. Su propuesta es crear esta mesa de trabajo ya de entrada.

La opinión del Ayuntamiento está en las antípodas. Defiende la necesidad de que sea una empresa externa la que elabore esta relación de puestos de trabajo para lograr «mayor objetividad e imparcialidad y una reducción de los conflictos de interés».

Asimismo, el equipo de gobierno apunta que el Ayuntamiento no dispone de suficiente personal técnico para afrontar estas tareas y su volumen de trabajo tampoco lo permitiría sin que sus funciones propias se vieran afectadas.