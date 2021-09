Conèixer Menorca per estimar-la: surt al carrer el novè número de la revista ONA

La primatòloga Jane Goodall diu que «hem de desenvolupar una nova mentalitat, una relació més respectuosa amb la natura i unes economies més verdes. Si les poblacions no poden cobrir les seves necessitats, no hi haurà preservació possible pel medi ambient». I conèixer és clau per estimar i preservar. Aquest és l’objectiu de la revista ONA, la publicació que edita l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en col·laboració amb Editorial Menorca, i que es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell i d’«Es Diari», ajuntaments, biblioteques i museus, entre altres punts.

Avui publicam la novena edició de la #RevistaONA🙌

⁠

⁠Arriba plena de temàtica marina🦈🌊Parlem de taurons i coralls marins a #Menorca, arts de pesca tradicional, fotografia #MAREbalear i molt més! Consulta i descarrega👇



🦈👉https://t.co/gyoalRk4dy ⁠

📸 Víctor de Valles pic.twitter.com/pKC3Gi2Aw0 — Menorca R.Biosfera (@MenorcaBiosfera) September 13, 2021

Sabeu quantes espècies de taurons existeixen en el Mediterrani? I què va passar amb un gran grup de mussoles albirades a la platja de Cala en Porter? Sabeu quants coralls podem trobar a Menorca? Aquestes són només algunes de les moltes curiositats que es tracten en aquest novè número de la revista que inclou reportatges a través dels quals es vol donar a conèixer i divulgar sobre temes que ens toquen de ben a prop.

• La revista es pot descarregar en aquest enllaç

La nova publicació dedica un ampli reportatge a la vida dels pescadors d’arts menors, la tècnica artesanal que, sens dubte, és un patrimoni cultural. Quatre entrevistes permeten radiografiar el dia a dia a la mar i la passió que senten aquests professionals quan surten a feinejar.

La revista parla àmpliament de taurons. Després dels últims albiraments de tintoreres produïts a la costa de l’Illa, tres grans experts responen incògnites i desmunten falsos mites sobre els condrictis. No us perdeu les notícies que rotatius britànics publicaren sobre la presència d’una tintorera a la platja de s’Arenal d’en Castell.

Per altra banda, la revista informa sobre coralls i, més en concret, sobre la cladocora caespitosa, un corall endèmic mediterrani i l’única espècie d’aquest mar capaç de formar esculls. En el marc d’un estudi que s’està desenvolupant, els investigadors han localitzat colònies molt grans, de més d’un metre de diàmetre, el que significa que tenen més de cent anys de vida.

La publicació recull una selecció de fotografies participants en el concurs MARE. Dos menorquins van obtenir guardó. I de fet, la fotografia que il·lustra la portada d’aquesta revista és del fotògraf Víctor de Valles, guanyador de la secció de paisatge submarí del certamen.

La rehabilitació de l’edifici des Castellet com a seu de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i del Consorci de Residus i Energia també té cabuda en aquestes pàgines. A més, es parla de la campanya per reduir el malbaratament alimentari a les llars. I tenint en compte que enguany es compleix mig segle del Programa MaB de la Unesco, la revista n’explica la seva evolució i contingut. ONA ha fet possible una conversa entre els presidents -entrant i sortint- del Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera amb unes reflexions que mereixen uns minuts d’atenció. Ofereix una nova ruta recomanada, aquest cop pel Pas d’en Revull i una selecció de fotografies antigues aportades per l’Arxiu d’Imatge i So.

La revista és impresa sota criteris ambientals sostenibles.