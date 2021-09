Susana Mora garantiza que el Convent de Sant Diego abrirá el año que viene

La presidenta del Consell,Susana Mora, achacó ayer a un malentendido sobre el calendario para la cesión del Convent de Sant Diego el incendio político que se generó en la última reunión de la comisión de seguimiento. Mora garantiza que se cerrará el acuerdo sobre la gestión de este espacio «para que funcione en 2022, ese es el objetivo y lo que al ciudadano le importa». Sobre la futura titularidad del inmueble añadió que «no tengo ninguna negativa del Govern» a traspasarla. En su opinión, lo que hubo fue un descuadre de los tiempos previstos por las distintas administraciones.

Mora admite que Menorca esperaba que el acuerdo sobre la gestión y la titularidad del denominado Pati de sa Lluna se produjeran «a la vez, así me lo habían transmitido el conseller de Cultura y el alcalde de Alaior», afirmó, ya que la presidenta de la institución no forma parte de la comisión de seguimiento. Pero tanto la Agencia de Estrategia Turística de Balears (Aetib) como el conseller de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela, con sus declaraciones, enfriaron esa expectativa. Para la presidenta del Consell lo importante es que «las obras no se frenan», ahora mismo están en la fase final, «y la gestión tampoco», y entiende que la titularidad también llegará, pero a posteriori.

«Tenemos que sentarnos y hablar para resolver este malentendido», afirmó ayer Mora, quien habló con el conseller Negueruela después de que el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, y el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, se mostraran indignados con el anuncio realizado por la directora adjunta de la Aetib, Esther Callizo, sobre el retraso en la cesión de la titularidad de Sant Diego. «Creo que hubo un descuadre de esquemas y de formas y que la persona que hizo esa comunicación no tenía toda la información», aseguró la presidenta menorquina, «lo que se tiene que cerrar ahora es la gestión del recinto para que funcione en 2022, la Aetib se ha centrado en eso y Menorca creía que eso iría a la vez que la titularidad», resumió. En cuanto a la gestión de los usos del Convent de Sant Diego, se trata de buscar la fórmula jurídica más adecuada para su administración.

El Pati de sa Lluna fue adquirido por el Govern en 2005 con fondos del impuesto turístico, iniciándose un proceso para su rehabilitación. Su reforma estructural concluyó en 2016 y ahora está pendiente de una última inversión, que ronda el medio millón de euros, para llevar a cabo el proyecto de museización.