Marcha contra el cambio climático en Cala Galdana

Unas 70 personas, convocadas por la asociación Per la Mar Viva, en colaboración con los colectivos No Tòxic Menorca y SOS Posidònia, se concentraron este sábado en Cala Galdana en un acto para reivindicar la lucha contra el cambio climático, siguiendo la convocatoria mundial de la plataforma Fridays for Future.

En el acto, han participado además miemros de Menorca Preservation, Escoltes de Menorca, Amics den Camí den Kane, Acirkaos y Cas Vesins de Ferreries.

Los asistentes, que han desfilado por el paseo de Cala Galdana, con pancartas y una batucada, han terminado el acto en la arena de la playa, donde se ha leído un manifiesto y se han formado carteles con los lemas 'Menys CO2 més vida', 'SOS Mar Menor' y 'Canvi de sistema'. Al terminar, han cantado el tema de 'Bella Ciao', con el que se reivindica una acción urgente en contra del cambio climático.