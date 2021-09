Teatros, cines y salas de conciertos recuperan el total de su capacidad

La supresión de restricciones da oxígeno a otro sector muy castigado, el de la cultura, ya que teatros, cines, auditorios, salas de conciertos, circos de carpa y actividades similares, recuperan el cien por ciento de su capacidad máxima. Los espectadores deberán usar siempre la mascarilla pero ya no tendrán que guardar un espacio de un asiento vacío entre grupos no convivientes. Este punto concreto permite recuperar aforo y zanja la polémica sobre el límite de capacidad que regía estos espacios, del 75 por ciento, cuando en realidad cumpliendo las distancias y con el asiento vacío entre grupos no llegaban a llenar el 60 por ciento. Teatros de Balears, entre ellos el des Born y el Principal de Maó, habían reclamado el pasado agosto más claridad en las normas y seguridad jurídica, tras lo acontecido en el Teatre Principal de Palma, donde la policía local levantó un acta de sanción por incumplimiento de las medidas covid.

Con el plan aprobado ayer por el Govern también se permite público de pie en los grandes eventos culturales, siempre y cuando no sean más de mil personas. No se podrá beber ni consumir alimentos y se podrá completar el aforo hasta las 2.500 personas si el resto (1.500) permanecen sentadas. El uso de la mascarilla será obligatorio y no se permitirá interaccionar entre el público sentado y el que esté de pie. Los eventos en espacios interiores deberán hacerse con todos los espectadores sentados y el límite de aforo se mantiene en 500 personas; cuando se quiera superar ese máximo, se deberá solicitar permiso a la Dirección General de Cultura, que podrá autorizar hasta un máximo de mil personas en interior y 5.000 en exterior, con mil asistentes de pie y otros cuatro mil sentados y con un informe favorable de Salud.

Músicos y corales

Los integrantes de grupos corales podrán usar la mascarilla quirúrgica durante su actividad, con una distancia de 1,5 metros entre los participantes, esta era una petición reiterada del sector, aunque el Govern recomienda la FPP2 con una distancia de un metro. En cuanto a los músicos de bandas y orquestas, la distancia pasa de 3 a 1,5 metros en instrumentos de viento, y de 1,5 a 1 metros para el resto. Esta relajación, afirmó ayer Company, favorece que tanto las temporadas de ópera como actuaciones previstas en teatros en los próximos meses se puedan llevar a cabo, por el mayor aforo de los músicos.