Alaior se queda sin frente común por Sant Diego

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior (PP) no obtuvo el respaldo de Junts per Lô a la hora de solicitar al Govern balear que cumpla lo acordado en julio del año pasado y se comprometa a traspasar la titularidad del Convent de Sant Diego al Consistorio. En el pleno celebrado el martes, el grupo de la oposición alegó falta de información directa al respecto para justificar su abstención.

Para Maria Camps, concejal de Junts per Lô, los más urgente en estos momentos «es definir el ente de gestión», para lo cual, expuso, no hace falta tener cerrada la cuestión de la titularidad. Sobre este aspecto, se mostró Camps partidaria de que pase a una entidad cercana, sin llegar a concretar que esta deba ser el Ayuntamiento, «este espacio debe tener vocación insular y se debe preservar de usos partidistas». En cuanto a la falta de información directa, recordó que la comisión municipal sobre la cuestión lleva tiempo sin convocarse.

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Cultura, Tiago Reurer, rebatió que la información siempre se facilita cuando se solicita y lamentó la«forma irrespetuosa» de tratar esta cuestión por parte del Govern balear. En cuanto a las urgencias, calificó de «doloroso» que se produzca una dilación por parte de la Aetib. El alcalde José Luis Benejam puso el acento en que se ha retrocedido sobre una cuestión que estaba ya acordada, «no podemos dar pasos hacia atrás, así no abriremos el año que viene». Criticó que Junts per Lô no mantenga la misma postura que el Consell.