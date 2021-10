El edil de Sant Lluís Jorge de Diego, ex de Ciudadanos, se afilia al PP

El concejal del Ayuntamiento de Sant Lluís Jorge de Diego, exrepresentante de Ciudadanos, se ha pasado a las filas del Partido Popular, aunque continuará como edil no adscrito en la Corporación municipal y defenderá, garantiza, el programa electoral con el que resultó elegido. De Diego milita ahora en el PP, donde trabajará como un afiliado de base, confirmó este sábado en declaraciones a «Es Diari», dejando la puerta abierta a su integración en futuras listas, «ya veremos de cara a las elecciones», afirmó.

La afiliación al PP de Sant Lluís no implica que entre a formar parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento. Asegura que cuando dejó Cs «ya dije que no haría ningún acto de transfuguismo y no creo que al PP le interese tampoco tener un tránsfuga en su grupo», por lo que en la práctica, en el día a día municipal, nada varía. Seguirá por libre, como concejal no adscrito, si bien es cierto, como reconoce el propio De Diego, que los programas electorales de Cs y PP tienen puntos en común, «hay coincidencia en muchas cuestiones» y eso hace que vote con los populares o estos a favor de alguna de sus propuestas en más de una ocasión.

En cuanto a las motivaciones que le han llevado a afiliarse al PP, Jorge de Diego reconoce la soledad de quien está como único representante de una opción política en la oposición, le gustaría sentirse en equipo, «no se puede trabajar solo, tener la pregunta y la respuesta, no puedo tener siempre la razón», señala.

Esa es la parte más personal, pero hay una razón ideológica, y es que piensa que «defender las ideas liberales ahora solo es posible desde el PP, Ciudadanos está desaparecido, no creo que vaya mucho más allá de esta legislatura», augura el político local. Ni siquiera con el posible tirón de la líder Inés Arrimadas cree De Diego que su ya expartido consiga representación en las elecciones de 2023. «El PP absorbe ese arco parlamentario de centro-derecha moderada», afirma el concejal, quien en noviembre de 2020 formalizó su salida del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sant Lluís.