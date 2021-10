Menorca y Eivissa se vuelven a quedar sin vuelos directos al acabar la temporada

Una vez más, tras acabar la temporada turística, las islas de Eivissa y Menorca vuelven a quedar desconectadas de forma directa por vía aérea. A lo largo del verano y, a pesar de los estragos de la pandemia de covid-19, Air Nostrum ha ofrecido vuelos directos entre ambas islas. Vuelos que ahora ya ha sacado de su planificación porque, según explica el jefe de prensa y relaciones institucionales de la compañía, Francisco Romero, «se trata de una ruta claramente estacional» y que utilizan, sobre todo, «pasajeros vacacionales no residentes».

Algo que desmienten usuarios habituales como, por ejemplo, los deportistas de diferentes disciplinas que tienen que desplazarse entre las islas para participar en campeonatos y torneos y que ahora vuelven a verse obligados a hacer escala en Mallorca tanto en el viaje de ida como en el de vuelta.

Sin embargo, esto no influye en decisiones meramente empresariales. Y, así, Air Nostrum, la única compañía que ha prestado el servicio directo hasta ahora, no prevé retomarlo hasta el próximo verano. «La demanda está muy atomizada», asegura Romero, «y requiere una oferta múltiple de horarios y días de operación». Algo que Air Nostrum considera que se atiende mejor vía Mallorca «porque permite variedad de horarios todos los días». Además, añade el representante de la compañía aérea, «las conexiones están optimizadas en tiempo de espera y permiten el vuelo ida y vuelta en el día desde Eivissa y Menorca, tal y como exige la obligación de servicio público (OSP)». Algo que, añade, se lleva a cabo en la terminal interislas de Mallorca «con enorme comodidad para el pasajero».

Desde Air Nostrum, no obstante, no cierran la puerta a una recuperación de estas conexiones directas en temporada baja. Pero la compañía tiene claro que esto solo puede activarse «si se detecta una concentración alta de demanda de esta ruta en un día o franja horaria determinados».

El Govern tampoco se mueve

El Govern, por su parte, no tiene previsto intervenir para forzar el restablecimiento de esta conexión directa entre Eivissa y Menorca. Fuentes de la Conselleria de Movilidad recuerdan que no tienen competencias en este sentido. «Podemos controlar que se cumplan las cosas», afirman, «pero no tenemos competencias para obligar a nada». Aseguran, aunque sin desvelar el nombre, que «alguna compañía» ha mostrado interés por prestar este servicio «de forma estable». Pero, «todo depende del mercado».

La pregunta es por qué el Govern no ha solicitado al Gobierno central que este trayecto sea también una OSP. Y la respuesta desde Movilidad es que el Ejecutivo autonómico «no le puede pedir al Gobierno una OSP para una escala de media hora porque no tiene sentido». La Conselleria, al igual que Air Nostrum, no cierra la puerta a una conexión directa estable entre Eivissa y Menorca en el futuro pero «está claro que hay que ver si el propio mercado lo regula y hay demanda».

Desde Movilidad aseguran que, si hubiera una compañía aérea dispuesta a prestar este servicio y un volumen de pasajeros que lo justificara, solicitarían al Gobierno central la declaración de OSP. Pero no hay ninguna intención en estos momentos de activar algún tipo de iniciativa que facilite estas conexiones, más allá de las relacionadas con cuestiones turísticas como los bonos que han permitido que este año el turismo entre las islas haya sido «un éxito».

De cualquier manera, la Conselleria de Movilidad resta importancia a la OSP al afirmar que esta declaración tampoco garantizaría la estabilidad puesto que «se revisa cada año y se va renegociando entre el Estado y las compañías».