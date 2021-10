Ciudadanos acusa al PP de Sant Lluís de vulnerar el pacto antitransfuguismo con De Diego

Ciudadanos valora la afiliación al PP del excentrista Jorge de Diego, concejal de Sant Lluís, como algo «más del pasado que de actualidad» y le resta importancia, «este partido tiene abiertas las puertas tanto para entrar como para salir», explica Jaume Anglada, secretario de organización de Cs en Menorca.

Pero no le ha gustado la actitud del PP. Recuerda que antes de las pasadas elecciones, en octubre de 2018, «un exPP de Ciutadella vino a CS a pedir si teníamos sitio para él. La respuesta fue muy clara, mientras no dejara el acta de concejal no habría sitio en el partido». Entiende que la forma de proceder ahora del PP «no respeta el pacto antitransfuguismo que firmó», acusa.

Tampoco le extraña, está en línea de la «OPA hostil» promovida por García Egea al anunciar que la casa del PP estaba abierta para todos los que quisieran entrar. «En Cs cometimos este error con la intención de crecer y entró gente que no era de Cs». Quizá por esa razón, «no vemos como una derrota que todos aquellos que no son del partido se marchen finalmente, es mayor derrota que se queden y quieran destruir el partido desde dentro».

Anglada no cree que el camino emprendido por De Diego tenga continuidad. «Muchos de los que no sentían los colores centristas de Cs ya no están», aclara, «seguramente el cambio de estrategia política, no de principios liberales, no fue bien recibida, bien entendida o, por qué no, haciendo autocrítica, bien explicada», agrega el responsable de Cs.

El partido centrista es ahora «un partido cohesionado, con bajas, no lo negaremos», al que han vuelto personas que lo dejaron cuando parecía que Cs había de ser el relevo del PP, asegura. La visita el sábado de la líder regional, Patricia Guasp, «con hilo directo con Inés Arrimadas», ha aportado ilusión a las agrupaciones de Maó y Ciutadella, que celebraron con ella una comida de hermandad.

La organización es «la única opción liberal y centrista» y «más necesaria que nunca» para superar el bipartidismo, opina Jaume Anglada.