El Consell abre la puerta a las licencias VTC: dará hasta 25 el próximo año

El Consell está dispuesto a hacer cuanto se halle a su alcance para evitar que se repita la situación de la temporada estival ya finalizada en la que se ha producido un caos prolongado por la elevada demanda de taxis a la que no ha podido dar respuesta el sector debido a la falta de vehículos. Desde instar a los Ayuntamientos a que pidan las licencias temporales que les corresponden, o hacerlo la institución insular directamente, hasta poner en circulación vehículos VTC para dar cobertura a las exigencias de los visitantes con más disponibilidad de gasto, son las soluciones planteadas para la campaña de 2022.

La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, explicó este jueves en la reunión de alcaldes que su departamento ya trabaja en la concesión de licencias para Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), como medida añadida para ofrecer un servicio normalizado al turismo más exigente que visite la Isla durante la próxima temporada. La intención, señaló la consellera, es que se concedan entre 10 y 25 licencias para este tipo de vehículos y que estén disponibles en circulación durante un periodo de seis meses.

«Creemos que este servicio puede tener su clientela en Menorca para un tipo de visitante con un poder adquisitivo mayor que llega en avión privado, por ejemplo, y quiere disponer de un vehículo con conductor durante toda su estancia en Menorca», indicó la responsable de Movilidad del Consell. En la actualidad una empresa de Menorca ya opera como VTC con seis vehículos disponibles.

La otra solución que planteó el Consell en la reunión de alcaldes de este jueves fue la de instar a los ayuntamientos a que pidan las licencias temporales que les corresponderían según el estudio realizado hace dos años. Por ahora solo lo han hecho Maó, Sant Lluís y Alaior. «Deben pedirlas y el Consell se las concederá, y luego, durante la temporada pueden activar las que deseen, sobre todo en Ciutadella», refirió la consellera.

De no hacerlo el Consell también está dispuesto a tutelar estas licencias temporales que serían insulares en lugar de municipales. «Animamos a los ayuntamientos a que pidan estas licencias temporales, y si no serán insulares porque las sacará el Consell», indica Gomis, lo que no fue muy bien recibido por los presentes en la reunión.

Menorca cuenta con 104 licencias de taxi permanentes, y disponibles 90 de uso temporal, según el estudio que combina población y plazas turísticas. De estas 90 hay 51 concedidas entre Maó (37), Alaior (8) y Sant Lluís (6), aunque no las soliciten en su totalidad o en ocasiones, no activen ninguna de ellas como ha sido el caso de Sant Lluís este pasado verano. A Ciutadella le corresponden 30, Ferreries 2, Es Mercadal 4, Es Castell 1 y Es Migjorn Gran 2, 39 en total.

Ciutadella ya ha confirmado que recurrirá a las temporales el próximo año. La semana que viene está prevista una reunión entre el sector y el Ayuntamiento para fijar cuántas de las 30 plazas que les corresponden optan por solicitarlas al Consell

La consellera indicó este jueves a los primeros ediles que actúen como promotores del servicio de taxi, que traten de cuidar que haya vehículos en sus paradas y que los turnos se cumplan para ofrecer el servicio necesario.