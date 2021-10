Ciutadella espera partida para los nuevos juzgados

Fue la ausencia más sonada de los presupuestos de 2021 cuando se presentaron a finales de octubre del año pasado y el Ayuntamiento de Ciutadella confía que en 2022 haya alguna partida para comenzar el edificio en Santa Rita. Un acuerdo municipal de noviembre instaba al Gobierno a dedicar una partida de los presupuestos de 2021 a esta obra, pero finalmente no fue incluida.

Sin embargo, la cesión definitiva de la parcela en la zona de Santa Rita no fue aprobada hasta junio de este mismo año, por lo que es probable que esa fuera la causa por la que no aparecía previsión presupuestaria alguna. El terreno todavía no estaba cedido al Ministerio cuando se elaboraron las cuentas públicas para 2021.

Estudio de detalle

El Ayuntamiento considera que ha hecho los deberes con la aprobación del estudio de detalle de la parcela de 6.683 metros cuadrados en los que ha de asentarse el edificio. Tiene un elevado nivel de concreción, ya que contempla la distribución del mismo.

Hace tres años la subsecretaria del Ministerio de Justicia conoció in situ el terreno destinado para los juzgados y comentó con la alcaldesa Joana Gomila y el teniente de alcaldía José López las características que tendría el edificio. Pero aún no hay proyecto.

Como en el caso de la comisaría de Maó, van para dos décadas de reivindicación.