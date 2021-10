Marí niega que se amplíe Son Blanc y alega que la obra es por seguridad

El conseller balear de Movilidad, Josep Marí, aseguró estre miércoles que no existe «ninguna ampliación» del puerto de Ciutadella. En su lugar se refirió a la instalación de «cuatro estacas de amarre» que ocuparán 22 metros cuadrados de espacio marino y que dichos duques de alba se colocan debido a las reiteradas peticiones de Capitanía Marítima, que los considera necesarios para dar una mayor seguridad al tráfico marítimo. Marí respondía así en el pleno del Parlament a la pregunta formulada por el diputado de Ciudadanos (Cs), Jesús Méndez, quien solicitó al Govern que informara de las necesidades y demandas que motivan dicha obra, «no tenemos claro que sean suficientemente conocidas por los menorquines», afirmó.

Marí dio a conocer que «con esta pequeña prolongación y con un impacto reducido» pueden llegar buques de hasta 190 metros de eslora y explicó que «el puerto estaba diseñado para unas determinadas esloras y los barcos que están atracando necesitan un poco más de espacio»; en concreto se refirió al buque de Corsica Ferries que cubre la ruta entre el puerto francés de Toulon y el de Ciutadella. El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern recordó que este proyecto es anterior al plan de puertos, y justificó la actuación, presupuestada en 4,2 millones de euros, en el aumento del tráfico, los servicios y la demanda en el puerto de Ciutadella, así como en la tendencia general a que los buques sean de mayor tamaño. El diputado de Cs se interesó por esa mejora de los servicios y afirmó que la obra conlleva la necesidad de prácticos, remolcadores, y más servicios como amarradores, carga y descarga, consignatarios, policía portuaria y aduanas, e interrogó al conseller sobre los planes del Govern al respecto. Marí afirmó que se prevé una inversión de 3,3 millones más para la estación marítima de Ciutadella, en la que se ubicarán dichos servicios.

La obra de Son Blanc ha levantado polémica por no haber pasado la tramitación ambiental, pese a que dos informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente, de julio de 2020 y agosto de 2021, advierten a Ports de que el trámite es exigido. Pero el Govern, tal y como señaló Marí, entiende que el proyecto no es una ampliación sino obras de mejora.

Cree que el plan de puertos es «coherente» para gestionar la masificación turística

Josep Marí considera que el Plan General de Puertos de Balears 2018-2033 es «coherente» con el objetivo de gestionar la masificación turística en el mar de las Islas. Así lo expresó ayer el conseller de Movilidad ante la Cámara balear al se preguntado por la diputada del Grupo Mixto-Més per Menorca, Patricia Font, por dicho documento. Font expresó la preocupación de su grupo porque el plan «no hace ninguna referencia a la capacidad de carga y su información ambiental no está actualizada». Marí respondió que el plan «establece límites por primera vez» y no prevé la construcción de nuevas instalaciones ni ampliaciones de puertos «se trata de racionalizar lo que tenemos», afirmó.