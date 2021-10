Més cree «vergonzoso» el reparto por islas del Plan Estratégico

Més per Menorca considera que la distribución de la inversión territorializable del Plan Estratégico de Inversiones del Govern balear es «vergonzosa», puesto que, asegura este partido, se ha destinado el 95 por ciento a Mallorca, el 3 por ciento a Eivissa y el 2 por ciento a Menorca. La inversión territorializada supone un importe de 708,5 millones de euros.

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, atribuye «este despropósito» a dos causas. La primera, «las prisas por aprobar un plan estratégico sin tiempo para prepararlo y debatirlo como toca con los consells». Y la segunda, «la obstinación del Govern por no debatir este plan en el Parlament». Para Castells, si el documento se hubiera debatido «el resultado no habría sido tan lamentablemente discriminatorio».

Desde Més per Menorca también lamentan que «la relación de proyectos es un cajón de sastre, combina proyectos que ya están definidos y ya contaban con una financiación con otros que no se sabe si se podrán financiar ni en qué cantidad».

Les mesures anunciades pel Govern de l’Estat no donen resposta a la problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. https://t.co/b6A0snN7zA — Josep Castells 🎗🇪🇺 (@pepcastells) October 13, 2021

Company:«Es falso»

En su respuesta, el conseller Miquel Company negó la validez de estos cálculos, puesto que solo la obra del hospital Verge del Toro ya supera el porcentaje citado por Castells para Menorca, cuando hay varias iniciativas más incluidas. «Es totalmente falso», afirmó, puesto que son varios los proyectos a sumar esta partida. Company invitó a los diputados a «huir de los sistemas tradicionales de financiación».