Familias se concentran contra la mascarilla en los patios

No quieren esperar a que finalice el trimestre, exigen que las medidas sanitarias contra la covid-19 en el ámbito educativo se revisen ya y este viernes se han manifestado en Maó para pedir el fin del uso de la mascarilla en los patios escolares. Unas 35 personas, padres y madres, acompañadas por sus hijos en edad escolar, protestaron delante de la delegación de la Conselleria de Educación en Maó y entraron en las dependencias para hacerse oír y gritando consignas como «Ni un minuto más, en el pati no».

El movimiento de familias contra el uso de la mascarilla por los niños en el exterior de los colegios surgió en la Asociación de Padres y Madres de la Escola Tramuntana de Maó y se ha extendido a otros centros, como los colegios Pintor Torrent, Margalida Florit, Mestre Duran, Francesc d’Albranca, Antoni Juan; otras Apimas están en proceso de consulta a sus asociados. Durante la protesta los padres y madres se pusieron post-it en las mascarillas con su petición «mascaretes al pati no» y «ni un minut més».

La concentración, en el interior de la conselleria | Gemma Andreu

En su manifiesto, leído durante la concentración, se unen a la petición que más familias de Balears han realizado a Educación para que revise la medida del uso de la mascarilla en los patios. Aseguran que el ritmo de las decisiones políticas no es el de los niños y adolescentes, y argumentan que el uso prolongado de la mascarilla en los exteriores, cuando los adultos ya prescinden de ellas en la calle, causa un daño emocional a los pequeños. «Queremos que jueguen en libertad en los patios», aseguró la portavoz del movimiento de padres y madres, que también lleva a cabo una campaña de recogida de firmas on line. «Queremos que se sientan libres y no condicionados en su tiempo de ocio, es demasiado esfuerzo para los niños, si se revisan las medidas en otros ámbitos, también debe hacerse en el de la escuela», reivindican.