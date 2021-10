La huelga de recogida de basura se mantiene

❗Els treballadors del servei de recollida de fems de Balears han decidit mantenir la vaga general.



👉Demanam als ciutadans que no treguin el fems al portal de casa i que el duguin fins al contenidor més proper, per evitar l'acumulació de basura.



🙌Gràcies per la col·laboració pic.twitter.com/MpW3UiKvT1