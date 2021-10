El hotel rural Son Pere reduce su capacidad de 65 a 25 habitaciones

El promotor del hotel rural en la finca de Son Pere, en la zona sur del municipio de Ciutadella, ha recortado el número de habitaciones del futuro alojamiento, que pasa de 65 a 25 dormitorios dobles y de un total de 129 plazas turísticas previstas inicialmente a cincuenta. El proyecto de la sociedad Sagitario Playa se encuentra ahora en fase de información pública para obtener la declaración de interés general del Consell insular, necesaria al hallarse la finca en suelo rústico clasificado como Área de Interés Agrario.

Otro proyecto de hotel rural que aguarda la declaración de interés general y que también se halla en información pública es el de la empresa Simnes Gestión de Patrimonios. La propuesta es de menores dimensiones, también se trata de una explotación en Ciutadella, en el camino de Punta Nati, y cuenta con la peculiaridad de que el alojamiento busca dar viabilidad económica a uno de sus objetivos, la creación de un santuario para animales de granja. Se trata del proyecto de la finca de SonSalvador, que no modifica su capacidad, se mantiene en doce habitaciones y 28 plazas, pero sí varía las actividades complementarias, ya que no incluye, como en la idea original, la guardería canina y el pupilaje de caballos. En realidad Son Salvador incluye en la memoria que justifica el cambio de uso este apartado del refugio pese a que no requiere el interés general, ya que no está previsto que supere el máximo de 70 animales que permiten las Directrices de Ordenación Territorial. Este espacio será de 0,95 hectáreas y en la actualidad la finca ya acoge algunos burros rescatados.

La declaración de interés general de ambos proyectos supone poner en el mercado del alojamiento en el medio rural, en el término de Ciutadella, de un total de 78 plazas, 50 en Son Pere y 28 en Son Salvador.

Tramitación

Con la información pública, por un periodo de 30 días, para la declaración de interés general ambos proyectos avanzan un paso más en un largo proceso de tramitación administrativa. En 2019 ya se anunció la propuesta de Simnes para Son Salvador y en 2020 ya salió a exposición pública el proyecto de Son Pere pero con el número de plazas más elevado. Ahora, en su redacción alternativa, tiene en cuenta los informes recibidos por las administraciones y se presenta un proyecto más compacto y de menor impacto, según su memoria descriptiva.

En la finca de Son Pere la promotora prevé destinar tres de las cuatro edificaciones existentes a hotel rural. Estas son las casas principales, la antigua boyera y la nave de alimentación del ganado, en total una superficie construida de 1.108,65 metros cuadrados. Asimismo se mantiene el uso del almacén-establos como uso agrícola de la explotación. En el edificio principal se construyen cuatro habitaciones dobles, en la planta primera; en la boyera catorce habitaciones y en la nave, siete. Uno de los problemas que planteaba la primera propuesta y que se corrige en el proyecto actual es la ampliación del camino de acceso, de los tres metros actuales a cinco; en lugar de eso el proyecto en exposición pública plantea tres apartadores, una solución menos agresiva.

En cuanto a la actividad actual en ambas fincas, Son Pere se dedica al vacuno de leche en régimen semiextensivo, el engorde de terneros nacidos en la explotación y el cultivo de forraje para el ganado. En SonSalvador también hay cultivos forrajeros y de cereales, además de legumbres, hortalizas, plantas aromáticas como la manzanilla de Menorca, y frutales.

En ambos casos se justifica el cambio de uso a residencial turístico complementario de las edificaciones que se reforman alegando que no afecta a la viabilidad de la explotación agraria.