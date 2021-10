El Consell no tiene claro que interese el turismo de autocaravana

El turismo de autocaravanas o furgonetas adaptadas no entusiasma al equipo de gobierno del Consell. Tampoco al Partido Popular. Incluso Ciudadanos, cuyo conseller Eugenio Ayuso presentó una propuesta en el pleno de este lunes para crear más zonas de servicios para estos vehículos con la debida regulación, matizó al final del debate su postura de partida, abiertamente favorable a esta actividad.

Ayuso empezó defendiendo que las áreas de servicio para autocaravanas son algo demandado, que permite atender a estos vehículos de una forma ordenada, con suministro de agua potable y medios adecuados para deshacerse de las residuales, y evitar que estacionen donde no deben, como en los aparcamientos de las playas, incluso en las calles de las ciudades. El conseller de Ciudadanos argumentó, también, que disponer de estos espacios actúa como un impulso para una modalidad de turismo «totalmente sostenible, con un impacto económico muy positivo» en los negocios locales.

Adolfo Vilafranca, del PP, se mostró favorable a la medida para evitar que las autocaravanas aparquen donde no toca, «porque son una realidad», pero se apresuró a afirmar que «lo que no tenemos claro es que se deba impulsar» este tipo de turismo. Las mismas dudas manifestó de inmediato el conseller responsable de Ordenació del Territorio, Josep Pastrana, quien le puso más letra a la música. Pastrana afirmó que «tenemos un problema con el aparcamiento indiscriminado de autocaravanas en espacios protegidos» y que estos automóviles «provocan problemas de movilidad», con estacionamientos en zonas como Cavalleria «que ofrecen una imagen que no es la adecuada». Pastrana continuó su exposición explicando que tal vez un territorio limitado, de dimensiones reducidas, no sea el más idóneo para el desembarco de autocaravanas.

El equipo de gobierno presentó una enmienda por la que se comprometió a elaborar un estudio sobre la conveniencia o no de fomentar el turismo de autocaravanas y similares en la Isla, antes de acometer cualquier actuación al respecto. Se aprobó por unanimidad. En cualquier caso, comentó el conseller, no se podrían habilitar áreas de servicio en rústico, sino que su lugar es el terreno urbano, por lo que la competencia es de los ayuntamientos. En Menorca solo hay dos zonas autorizadas para la pernocta.

Ayuso aclaró al final que su intención no era tanto la promoción, sino más bien la regulación de un fenómeno existente.