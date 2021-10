CCOO denuncia la precariedad laboral en las escuelas municipales de Maó

CCOO denuncia que persiste la precariedad laboral de los docentes de las escuelas municipales de Maó, a pesar de que existen sentencias judiciales que consideran que debe producirse un cambio sustantivo en su situación. Reitera que los maestros llevan más de veinte años con contratos por obra y servicio, sin la antigüedad reconocida, con el sueldo congelado durante más de una década y con horas extraordinarias no remuneradas. «Estos hechos son una muestra de las humillaciones a las que han sido sometidos», asevera.

CCOO acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó de desatender constantemente las demandas de estos trece docentes, «despreciando así su trabajo y esfuerzo». Recuerda que incluso una sentencia de 2020, a raíz de una demanda interpuesta por CCOO, reconocía que estos trabajadores debían pasar a indefinidos. No obstante, este cambio no se aplica, «el curso siguiente comenzó sin cambios en los contratos ni las nóminas».

Ante la inminencia de un segundo juicio, en el que se reclama un incremento de los sueldos de acuerdo con los presupuestos del Estado, el Ayuntamiento de Maó, prosigue CCOO, «movió ficha», con la aplicación de «un aumento ridículo», con cálculos a la baja y erróneos para solo diez trabajadores. CCOO denuncia que no se ofrecen explicaciones y que el Consistorio ha enviado a los profesionales un comunicado en el que les insta a desistir de la demanda, aceptando el incremento y «amenazando de no pagar la antigüedad con retroactividad desde 2017» que se había prometido ya. El segundo juicio se aplazó por no haber aportado el Ayuntamiento de Maó la documentación requerida y se realizará en breve.