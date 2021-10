La OSP con Madrid llega para mejorar los horarios y acabar con los ‘chollos’

El lunes empieza el periodo invernal de vigencia de la Obligación de Servicio Público en la ruta aérea con Madrid, lo que supone garantizar unos horarios más adecuados para los viajes de corta duración y moderar las oscilaciones de los precios. Las agencias de viajes consultas aseguran que con la OSP no hay un encarecimiento generalizado del precio medio del trayecto con la capital española. Desaparecen las mejores ofertas, aquellos precios más económicos que se pueden encontrar en fechas concretas y que destacan las webs de reservas, y también se dejan de ver con la OSP las tarifas extremadamente elevadas que las compañías cargan cuando hay más demanda. «Es algo que depende de muchos factores», comentan, «no hay chollos ni las cifras extremadamente altas de los días punta del verano, para algunos puede ser beneficioso».

Algo que sí denuncia una agencia de viajes es que cuando se cargaron los vuelos de la nueva OSP, Air Nostrum no puso tarifas más económicas en fechas punta como pueden ser los días de salida y retorno de los puentes. «No había vuelos baratos, cuando es imposible que la gente comprara tantas plazas en apenas unas horas». La horquilla habitual de precios para los primeros días de noviembre para un trayecto sin residente se mueve entre los 87 y los 112 euros, con algunos billetes a 66 euros y otros de 144. Por lo general, salir de Menorca es más caro (sin residente) que entrar.

Preocupación en Canarias

Las agencias no advierten una subida generalizada de los precios en las últimas fechas por cuestiones como pudieran ser encarecimiento de los carburantes. Aún así, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, propuso el martes intervenir, dentro de lo que marca la ley, para reducir los precios de los billetes de las rutas con este archipiélago. Torres expresó su preocupación por el aumento de las tarifas, por lo que, dijo, es necesario analizar esta situación. No obstante, indicó que no puede cuestionarse la bonificación del 75 por ciento que se aplica a los residentes.