PSM y PSOE frenan el debate sobre la mujer y Sant Joan que pedía la edil de Igualdad de Ciutadella

Las jornadas para debatir sobre la participación de la mujer en las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, promovidas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, debían celebrarse este mes de octubre y no solo no se han convocado sino que no hay fecha para que se lleven a cabo.

La divergencia de opiniones en el seno del equipo de gobierno —formado por PSM, PSOE y Gent per Ciutadella— y el debate sobrevenido sobre la masificación en las fiestas han motivado que la idea de las jornadas caiga en saco roto, aunque la concejala de Gent x Ciutadella que las había promovido, Carla Gener, no renuncia a ellas.

Gener reconoce que hacer públicas sus intenciones en los medios de comunicación fue como abrir la caja de los truenos, hubo gente en contra, cierto malestar, opiniones encontradas incluso entre los propios socios del gobierno municipal y al final se frustró una propuesta para la que, insiste, no creía que necesitaba de un acuerdo específico.

«Yo consideraba que no era necesario, que podía hacerlo desde la Concejalía de Igualdad porque además, no es una cuestión de tener o no un acuerdo, sino de cumplir la ley», declara a MENORCA | «Es Diari», «pero sí, hace falta ese acuerdo y la gente aún no sabe qué opinar».

El objetivo de esos encuentros era generar debate, poner el tema en la calle de una manera serena, y hablar sobre la discriminación por motivo de género que aún se practica en las fiestas de Sant Joan, en las que se prohíbe que salgan a montar las mujeres bajo el amparo de la tradición.

«Todo se tendría que poder hablar, por qué tiene que ser un tabú o un acto de valentía, debería ser algo normal», señalaba Carla Gener el pasado abril, cuando manifestó su idea, pero lo cierto es que nada ha cambiado desde entonces. «Entiendo que este año se focalizara la atención en el problema de la masificación y que este pasara por delante del tema de la mujer en las fiestas, pero mi objetivo es retomar la propuesta y llevarla a cabo», asegura, aunque no sabe cuándo. De momento, el debate se aplaza sine die.