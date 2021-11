La borrasca "Blas" deja Menorca incomunicada por mar

Molt de vent aquest dissabte, sota la influència de la #BorrascaBlas.

Ratxes 70-90 km/h en general, i puntualment 100 km/h

Ones de 4 a 6 m

La pluja afectarà sobretot Menorca i Llevant de Mallorca

⚠️

🟠AVÍS TARONJA per vent i mala mar

