La Guardia Civil impide la venta de ‘esclata-sangs’ si no llevan etiqueta

Parece que degustar esclata-sangs menorquines será este otoño algo más complicado que otras temporadas. A un bien ya de por sí escaso en los puntos de venta hay que sumar ahora la problemática del control que este 2021 están ejerciendo agentes del Seprona de la Guardia Civil para supervisar que se cumple con las normativas establecidas.

A principios de este año, durante una inspección realizada en el término municipal de Ferreries se detectaron, al menos, dos establecimientos que no cumplían con los requisitos para la venta de espárragos locales. La denuncia y la advertencia de que para comercializar dicho producto se había de contar con garantías sanitarias a través del etiquetado que demuestre la trazabilidad y la factura de la operación, ha propiciado que dichas tiendas se estén absteniendo de vender esta temporada otro reclamado producto como las setas autóctonas.

Manel Juanico, responsable de SaLluna en Ferreries, explica cómo los agentes le hicieron destruir los espárragos en su presencia con lejía para evitar que fueran comercializados. El mismo procedimiento seguido En Ca Na Clara, también en ese municipio. Su responsable, Joan Bosco Morlà, preguntado sobre si tenía a la venta esclata-sangs respondía ayer un rotundo «no nos dejan». Lamenta no disponer de «más información» ya que la «demanda existe», asegura, razón por la que se está viendo obligado esta temporada a traer setas de fuera desde Mercabarna, ya que en la Isla no hay un distribuidor de ese producto en concreto.

El autoabastecimiento parece la mejor opción, pero no hay que pasar por alto que sí es posible adquirir esclata-sangs locales en algunos puntos de venta. Ese el caso de Maria Caymaris, que al ser propietaria de una finca con la que abastece su parada en Sa Plaça de Maó, no está obligada a presentar facturas al ser productos de propiedad propia. En ese sentido, en lo que se refiere a la práctica de búsqueda de setas por parte de los particulares critica «que muchos entren en llocs que no son de su propiedad».

Cabe señalar también que los payeses que estén dados de alta pueden llevar sus productos a los puntos de venta cumpliendo con las condiciones anteriormente citadas para que se pueda demostrar que todo está en regla en el caso de una inspección.

El cumplimiento de las normativas es siempre importante en materia de alimentación, y más si estamos hablando de un producto tan particular como las setas, en el que saber su trazabilidad resulta especialmente importante.

En la página web de la Conselleria de Salud y Consumo del Govern se limita a dar unos cuantos consejos al respecto. Entre ellos el de «evitar consumir setas recogidas por otras personas si no tenéis absoluta seguridad que son expertos en el tema».