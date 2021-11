Més propone una OSP en la ruta de Ciutadella a Alcúdia a 10 € el trayecto

Més per Menorca ha presentado en el pleno del Parlament balear de este martes una proposición no de ley en la que pide al Govern que establezca una Obligación de Servicio púbico (OSP) en la línia marítima entre Ciutadella y Alcúdia, con una tarifa marítima de 40 euros el trayecto, que aplicado el descuento de residente saldría a 10 euros para los menorquines.

En esta OSP, Més per Menorca también reclama regular los horarios, con el fin de que los menorqines pueden en temporada baja ir y volver el mismo día, algo que con los horarios actuales ahora es muy difícil. Asimismo pide que el Govern regule que el descuento de residente sea extensivo al vehículo.

En la proposición no de ley, Més per Menorca también pide, como reclama el Ayuntamiento de Ciutadella, que limite la llegada de embarcaciones y pasajeros en el puerto de Ciutadella durante los días de las fiestas de Sant Joan.

“Es necesario poner orden a la ruta marítima entre Ciutadella y Alcúdia, el Govern ha tenido herramientas para hacerlo y no lo ha hecho”, asegura el portavoz de Més, Pep Castells que afirma que "no tiene sentido que pueda gestionar los precios, los horarios y la afluencia y no lo haga”. En este sentido, Més per Menorca recuerda que en 2010 se aprobó una Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, que puede establecer este tipo de obligaciones para “garantizar un servicio suficiente” a los ciudadanos, aunque en los últimos 11 años ninguno Govern ha hecho nada y “la cobertura de las líneas marítimas entre isla está al amparo de la voluntad delas navieras”.