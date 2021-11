Batalla pública entre los socios de Ciutadella por Sant Joan

Andan revueltas las aguas entre los socios del gobierno de Ciutadella, a raíz de Sant Joan y la propuesta de Més, reclamando limitar el número de pasajeros por las fiestas, rechazada de forma contundente en el pleno del Parlament del martes. Una batalla, que además del debate plenario y de cartas cruzadas, se ha librado en redes sociales, a través de las cuentas de los partidos.

La caja de los truenos la abrió el PSM con un publicación en Facebook, con una captura de la portada y de la noticia digital de este diario: «Cuando dices que sí para quedar bien, y a la hora de la verdad votas que no. Un ejemplo más del poco rigor y nulo compromiso de PP, PSOE y Podemos con Ciutadella». El PSM les reprochaba que «jueguen a dos bandas», ya que en el Parlament habían tumbado la propuesta y en el pleno de Ciutadella habían votado a favor.

El PSOE entró al trapo, adjuntando el acta del plenario: «Os recordamos que vosotros, junto a PSOE, Unidas Podemos y Cs, votasteis en contra» de una propuesta del PP, para «iniciar las gestiones necesarias para que se regulen jurídicamente las entradas y salidas» en Sant Joan.

Y la discusión continuó en Facebook: «Nos sabe mal que sigáis haciendo demagogia, ya que había un acuerdo del equipo de gobierno de votar en contra de la propuesta del PP, ya que se consideraba que el pleno no era el lugar», aseguraron los ecosoberanistas, que recuerdan que al final se aceptó que fuera tratado en la Junta Municipal de Sant Joan. Los socialistas respondieron al PSM que Ports ya dejo claro que legalmente no se puede restringir la libre circulación, por lo que «presentar esta proposición sabiendo que no podrían obtener resultados es una muestra de electoralismo y populismo».

Tras el rifirrafe entre PSOE y PSM, saltó Unidas Podemos: «Es curioso que el pleno municipal no sea lugar para debatir sobre Sant Joan y el Parlament sí», soltó, y criticó que el PSM manifestara en su día dudas sobre cómo podría afectar a los estudiantes menorquines el retorno durante estas fechas con un eventual limitación de frecuencias. Y acabó con un mensaje envenenado, sobre otra cuestión pero también ligada a las fiestas: «Os proponemos ahora que seáis valientes y llevéis al Parlament que las mujeres payesas puedan participar en la qualcada y acabar con esta discriminación por Sant Joan». No se descarta que haya segunda parte.