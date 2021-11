Ciutadella recuperará el Sant Antoni de antes si el virus le deja

En Manacor, céntrica localidad de Mallorca, ya se preparan para disfrutar de una festividad de Sant Antoni con la intensidad previa a la covid-19. En Artà pretenden vivir el 17 de enero con la máxima normalidad posible. En Sa Pobla, más cautos, han optado por suspender el espectáculo piromusical, que es lo que más gente congregaba en un mismo espacio. En todos estos casos, los anuncios van acompañados de la misma coletilla: si la situación sanitaria lo permite.

En el caso de Menorca, las aglomeraciones por Sant Antoni se producen sobre todo en Ciutadella, con la Processó dels Tres Tocs y la feria agroalimentaria. En el resto de municipios se organizan eventos, sobre todo al aire libre, pero que no alcanzan la magnitud de unas fiestas patronales, como sí puede ocurrir en las localidades mallorquinas.

A algo más de dos meses de la festividad de Sant Antoni, todas las fuentes consultadas aseguran estar a la expectativa. Queda tiempo de sobras para no pronunciarse en firme, el virus es imprevisible y el margen para decidir no es inmediato. La elaboración del programa de actos, que suele editar el Consell y que recoge lo que organizan todos los consistorios, no se llevará a cabo hasta mediados de diciembre.

La concejala de Fiestas de Ciutadella, Gràcia Mercadal, explica que se ha encargado ya el vestuario y las sesiones de equitación para los ediles, ya elegidos también, que representarían al Consistorio en la Processó dels Tres Tocs, pero que estas prácticas no han comenzado. "No llegamos tarde todavía". Mercadal explica que en la calle se hará exactamente lo que permitan las autoridades sanitarias en ese momento, "habrá lo que se pueda, todo puede cambiar mucho". No hay fecha límite para decidir si se procesiona o no, se puede apurar. Los preparativos de la feria siguen un derrotero similar.

Una parte de los actos de Sant Antoni corresponde a la Iglesia.

Desde el Obispado de Menorca explican que en principio se preparan para un Sant Antoni como los de siempre, pero que en cualquier caso la última palabra la tiene la situación sanitaria. Si los actos más concurridos no se estiman oportunos, habrá solo un acto litúrgico.

En los ayuntamientos consultados los preparativos de los actos de Navidad y Sant Antoni están en marcha, sobre todo mercados, pero, de nuevo, reiteran que quien decidirá es la incidencia acumulada.