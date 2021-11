Cercle d’Economia: «Menorca está de moda, pero en Menorca no cabe todo el mundo»

El Cercle d’Economia de Menorca alzó este lunes la voz para reclamar «un debate entre las instituciones públicas y la sociedad civil» sobre las medidas que deben adoptarse a partir del próximo verano «para evitar la masificación de la Isla» y que Menorca siga siendo «un destino seguro y agradable para residentes y visitantes».

La entidad tercia de esta forma en el debate suscitado esta temporada sobre la hipotética necesidad de fijar límites a la llegada de turistas a la Isla. «Menorca está de moda pero en Menorca no cabe todo el mundo», sintetizan de forma gráfica en su última nota de opinión.

Recuerdan que Menorca será declada el próximo año Región Gastronómica Europea y es posible también que la Unesco la distinga como Patrimonio de la Humanidad por su cultura talayótica. «Ambos eventos», afirman desde el Cercle, «supondrán una presión demográfica añadida a la que ya tenemos».

Por este motivo, este problema debe «comportar la adopción de soluciones realistas, probablemente complejas, que no serán efectivas si no son colectivas». Para esta entidad, «el próximo verano no sería aceptable decir que no es suficiente».

Reserva de Biosfera

En otro orden de cosas, el Cercle d’Economia se suma a las voces que han defendido en los últimos meses la creación de una autoridad independiente sobre la gestión de la Reserva de Biosfera. También aboga por impulsar la transición energética y culminar los proyectos iniciados, para que no se repitan episodios como la planta de autoconsumo del aeropuerto, que no se ha podido conectar después de finalizar su construcción. En cuanto al plan piloto de regeneración de agua depurada a financiar con la ecotasa, critica su retraso, del mismo modo que urge a finalizar las obras de la carretera general.

La nota de opinión se pronuncia, asimismo, sobre la llegada de los fondos euros y urge a dar una respuesta a las empresas que han presentado proyectos; alerta sobre el encarecimiento de la energía y lamenta la demora en la instalación del segundo cable.

En materia sociosanitaria, el Cercle d’Economia reclama devolver de forma inmediata la atención presencial a colectivos como los enfermos crónicos o la tercera edad. «Lo sucedido en pandemia no puede volver a ocurrir», concluye.