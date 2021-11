Joana Mª Gomila Gomila, ‘na Juana d'en Victory’, ha mort als 86 anys

Joana Mª Gomila Gomila, coneguda com ‘na Juana d'en Victory’, ha mort als 86 anys, després d’una intensa trajectòria de compromís i dedicació amb la formació musical as Mercadal.

L’alcalde, Francesc Ametller, manifesta que «Es Mercadal està de dol, ens ha deixat la nostre veïna Joana Gomila, que tant va fer envers l’ensenyament musical d’aquest poble. Amb alegria la recordarem en el seu desig de fer poble unint totes les veus en un mateix cor». Dona emprenedora i activa, Joana Mª Gomila va desempenyar, des de la seva obertura, la direcció de l’Escola Municipal de Música i Dansa des Mercadal. Quan es va inaugurar, el juliol de 2013, va pronunciar una frase que resumeix el seu tarannà i implicació: «Que es Mercadal mai no s’aturi de sonar».

Pedrera de la Banda Nura

Joana Mª Gomila, mestre de solfeig i piano, que havia donat classes a ‘ca ses Monges’ i també a l’Escola de Primària, va exercir la direcció de l’Escola de Música des Mercadal fins el 2001.

El decisiu impuls que va donar a l’ensenyament musical va propiciar el sorgiment de nombroses vocacions. Durant la seva etapa com a responsable de l’escola municipal, Es Mercadal va viure el sorgiment de la banda de cornetes i tambors, el grup de majorettes, concerts amb el Conservatori, el cant del Deixem lo Dol amb motiu del Diumenge de Pasqua de Resurrecció, i també va es devenir la pedrera de la Banda Nura, que va es va constituir el 1987, amb la majoria de músics que s’havien format amb Joana Mª Gomila. Des de l’Escola de Música destaquen avui que «va convertir la seva passió en la seva vida, i va ser capaç de transmetre-ho a un poble que s’ho va fer seu, perquè, com afirmava, un poble que sap cantar, se sap unir».